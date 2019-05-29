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В Минск из Нью-Йорка прибыл ковчег с десницей святой Елисаветы

30.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минск привезли мощи святой Елисаветы и святой Варвары. Ковчег доставили из Нью-Йорка. Княгиня Елизавета Федоровна была внучкой английской королевы и супругой московского генерал-губернатора. После трагической гибели мужа она посвятила себя служению богу – кормила бездомных и лечила больных. 

В 1918 году, в Алапаевске, большевики сбросили ее в шахту вместе с другими членами царской семьи и Инокиней Варварой. Своей небесной заступницей ее считают врачи, благотворители и соцработники.

В Беларуси эта святыня уже во второй раз. Поклониться ей верующие смогут до 6 июня. Сейчас ковчег с мощами находится в Свято-Духовом кафедральном соборе, а завтра его перевезут в Свято-Елисаветинский монастырь.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси эта святыня уже во второй раз. Поклониться ей верующие смогут до 6 июня.
 
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