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Лукашенко: Страны ЕАЭС должны отказаться от ограничительных мер в экономике
30.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно отказаться от протекционистских решений и ограничений в экономике для расширения союза. Об этом на расширенном
«Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, отведению всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования будущего фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции», – сказал Лукашенко.
По его словам, «тогда не будет проблем привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в этом союзе, они сами придут в этот союз».
Белорусский президент также отметил необходимость создания равных условий во всех сферах, включая энергетику.
«Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны», – подчеркнул Лукашенко.
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В этом залог формирования будущего фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции, считает белорусский президент.
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