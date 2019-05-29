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Лукашенко: Страны ЕАЭС должны отказаться от ограничительных мер в экономике

30.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно отказаться от протекционистских решений и ограничений в экономике для расширения союза. Об этом на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, отведению всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования будущего фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции», – сказал Лукашенко.

По его словам, «тогда не будет проблем привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в этом союзе, они сами придут в этот союз».

Белорусский президент также отметил необходимость создания равных условий во всех сферах, включая энергетику.

«Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны», – подчеркнул Лукашенко.



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В этом залог формирования будущего фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции, считает белорусский президент.
 
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