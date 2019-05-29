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Андрей Толмач стал гендиректором ФК "Динамо-Минск"
Источник материала: Интерфакс
Генеральным директором ЗАО ФК "Динамо-Минск" назначен Андрей Толмач, сообщили в пресс-службе клуба.
Толмач родился 9 июля 1979 года. Занимался футболом, воспитанник "асфальта" СДЮШОР "Динамо". Выступал за следующие клубы: "Атака-Аура", "Коммунальник", "Звезда"-ВА-БГУ, МТЗ-РИПО, "Динамо-Юни". Возглавлял мини-футбольный клуб "Столица", а также национальную сборную Беларуси по мини-футболу. Преподаватель по тренерскому образованию БФФ. Окончил БГУФК и Белорусский институт правоведения.
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Генеральным директором ЗАО ФК "Динамо-Минск" назначен Андрей Толмач, сообщили в пресс-службе клуба.
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