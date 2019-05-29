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Ракета с самым мощным российским телекоммуникационным спутником стартовала с Байконура

30.05.2019 21:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Старт ракеты-носителя "Протон-М" с самым мощным российским телекоммуникационным спутником "Ямал-601" состоялся на космодроме "Байконур".

Ракета оторвалась от стартовой площадки в 20:42 мск, следует из трансляции "Роскосмоса".

На орбиту "Союз" должен вывести спутник "Ямал-601", изготовленный французским подразделением компании Thales Alenia Space по заказу российского спутникового оператора АО "Газпром космические системы".

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке.

Новый спутник планово заменит на орбите спутник "Ямал-202" в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.

 
 
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Старт ракеты-носителя "Протон-М" с самым мощным российским телекоммуникационным спутником "Ямал-601" состоялся на космодроме "Байконур". Ракета оторвалась от...
 
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