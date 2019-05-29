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В Гродно рассказывают об эпидемии кори. Минздрав отвергает опасность

30.05.2019 21:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Социальные сети разрываются сообщениями о случаях кори в Гродно. Пишут о заражении студентов, угрозе эпидемии и карантине в преддверии II Европейских игр. Министерство здравоохранения Беларуси, правда, данную информацию опровергает и призывает сохранять спокойствие.

Началось все с сообщения в одном телеграмм-канале. Там рассказали о переполненной инфекционной больнице в областном центре и запрете говорить об опасном диагнозе во избежание паники у населения. Между тем, авторы сообщений казались весьма убедительными: они рассказывали о количестве лекарств, которые разносятся по палатам, документах "для служебного пользования" с запретом ставить диагноз "корь" и даже называли эпицентр вспышки заболевания – Гродненский медицинский университет. Говорили, что корь в "общагу" медуниверситета привез один из студентов, посетивший до этого Польшу. Ни сам заболевший, ни его друзья-будущие врачи не разобрались в опасности ситуации, молодой человек успел съездить в гости к родителям и плотно контактировал с соседями по общежитию. Результат – вместо одного заболевшего – множество.

Как только история вышла за рамки одного телеграмм-канала и ее подхватили пользователи открытых соцсетей, слово "эпидемия" стало звучать еще чаще. Казалось, все, имеющие какое-то отношение к Гродно, начали интересоваться здоровьем друг друга и своих родственников. И даже простуда или майская аллергия начали восприниматься как первый симптом чего-то более опасного.

Тут уже Минздрав не мог не вмешаться. Тем более "на носу" – II Европейские игры, а значит и имидж государства, и безопасность всех участников и гостей мультиспортивного форума.

Согласно официальной статистике ведомства, за 2019 г. в Беларуси зарегистрировано 106 лабораторно подтвержденных случаев кори. Это значительно меньше количества случаев, зарегистрированных за аналогичный период 2018 г., утверждают медики. Более того, из них 35 случаев – это завозные, остальные – связанные с завозными.

Что касается регионов распространения кори, то в Минске было зарегистрировано 22 случая, в Гомельской области – 21 случай, в Гродненской и Брестской областях – по 17 случаев, в том числе в г. Гродно – 15 случаев, в Витебской и Минской областях – по 13 случаев, в Могилевской области – 3 случая.

"Учитывая ситуацию по заболеваемости корью в Европе, предстоящие II Европейские игры, которые будут проходить в Республике Беларусь в июне 2019 г., а также активный выезд граждан за границу на отдых, количество завозов вируса кори может в ближайший период увеличиться", - отметили в Минздраве.

В Гродно рассказывают об эпидемии кори. Минздрав отвергает опасность
Тем, кого особо волнует ситуация с корью, медики советуют проверить свой прививочный статус и вакцинироваться, если организм не защищен. Проведению однократной вакцинации с использованием моновакцины против кори подлежат лица в возрасте от 18 до 55 лет включительно, не имеющие в медицинской документации сведений о вакцинации против кори, о перенесенной кори, о результатах серологического исследования крови, подтверждающего наличие защитных уровней IgG антител к вирусу кори или имеющие документальные сведения об одной прививке против кори.

Тем, кто ездит за границу, а по возвращении чувствует симптомы болезни - повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, -  советуют немедленно обращаться к участковому врачу или врачу-инфекционисту в поликлинике по месту жительства и акцентировать его внимание на недавнее возвращение из зарубежных стран.

В Гродно официальную позицию Минздрава восприняли скептически. Те же авторы, которые распространяли первоначальную информацию, говорят о новых заболевших и настоятельных просьбах в адрес пациентов не распространять данные о заболевании, а студентам Гродненского медицинского университета запретили озвучивать возникшую небезопасную ситуацию в соцсетях, даже в личной переписке.

"Ситуация по заболеваемости находится на постоянном контроле министерства здравоохранения", - заверили в ведомстве.

И привели статистику заболеваемости корью в странах Европы. Так, по данным ВОЗ с января 2018 г. в 47 из 53 странах Европейского региона было зарегистрировано более 100 тысяч случаев кори и более 90 случаев смерти, связанных с корью. За январь-март 2019 г. зарегистрировано более 51,2 тысячи случаев кори. Наибольшее количество в Украине - более 34,1 тысяч случаев, Казахстане - более 5,3 тысяч случаев, Грузии - более 2,9 тысяч, Кыргызстане - более 1,5 тысяч, Российской Федерации - более 1,07 тысяч, Польше – более 500, а также во Франции, Израиле, Румынии, Республике Северная Македония и т.д.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Социальные сети разрываются сообщениями о случаях кори в Гродно. Пишут о заражении студентов, угрозе эпидемии и карантине в преддверии II Европейских игр....
 
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