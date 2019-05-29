|
Алексей Воробьев и Дядя Ваня спели в Орше для лучших выпускников Беларуси. Репортаж СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. А Орша 30 мая встречает лучших выпускников страны. Масштабный праздник «Последний звонок» решили провести именно здесь – ведь город носит статус молодёжной столицы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главной площадкой стала Ледовая арена. Здесь проходит чествование лучшие выпускников и учителей, в программе также грандиозный концерт. В Орше работает корреспондент СТВ Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, СТВ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. А Орша 30 мая встречает лучших выпускников страны. Масштабный праздник «Последний звонок» решили провести именно здесь – ведь город носит статус...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)