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Обследование дома на Широкой завершено: к чему готовиться жильцам?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проблемный дом на Широкой прошёл обследование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Специалисты обошли квартиры, нежилые помещения, подвалы и подъезды. Все трещины были зафиксированы, а жалобы жителей учтены.
В доме также проверили на прочность 1234 колонны. Из них, по предварительным результатам, десяток необходимо усилить.
Причины повреждений дома и задачи по их устранению определит официальное заключение. Его результаты будут известны уже 31 мая. Каждого жильца проинформируют.
Впрочем, за ходом процесса можно следить на сайте администрации района. Само же здание ежедневно мониторится. Специалисты провели лазерное сканирование и установили по всему фасаду датчики. На контроле дом останется и после усиления колонн, с чем обещают не затягивать.
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Новости Беларуси. Проблемный дом на Широкой прошёл обследование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты обошли квартиры, нежилые...
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