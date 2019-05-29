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Обследование дома на Широкой завершено: к чему готовиться жильцам?

30.05.2019 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проблемный дом на Широкой прошёл обследование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Обследование дома на Широкой завершено: к чему готовиться жильцам?

Специалисты обошли квартиры, нежилые помещения, подвалы и подъезды. Все трещины были зафиксированы, а жалобы жителей учтены.

В доме также проверили на прочность 1234 колонны. Из них, по предварительным результатам, десяток необходимо усилить.

Обследование дома на Широкой завершено: к чему готовиться жильцам?


Сергей Щиглевский, заместитель директора ЖКХ Советского района:
Одна колонна, которая есть, разработаны технические рекомендации и проектно-сметная документация. Это по колонне первого этажа в 3-й секции.  Во 2-й секции на первом этаже при входе в подъезд Стройтрестом №1 выполнены работы по усилению конструкций и завершаются отделочные работы.

Обследование дома на Широкой завершено: к чему готовиться жильцам?

Причины повреждений дома и задачи по их устранению определит официальное заключение. Его результаты будут известны уже 31 мая. Каждого жильца проинформируют.

Впрочем, за ходом процесса можно следить на сайте администрации района. Само же здание ежедневно мониторится. Специалисты провели лазерное сканирование и установили по всему фасаду датчики. На контроле дом останется и после усиления колонн, с чем обещают не затягивать.

Люди в материале: Сергей Щиглевский
 
 
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Новости Беларуси. Проблемный дом на Широкой прошёл обследование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Специалисты обошли квартиры, нежилые...
 
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