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С модернизацией предприятий Светлогорска ознакомился председатель КГК Леонид Анфимов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские химики впервые приступили к выпуску отечественных мембран для строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Импортозамещающее производство налажено в Светлогорске. Мощность линии 10 тысяч тонн в год полностью обеспечит потребности белорусского рынка. С итогами реализации инвестиционных проектов ознакомился председатель Комитета госконтроля.
В 2019 году светлогорские химики фактически удвоили выпуск нетканых материалов. Новую линию стоимостью 8 миллионов долларов запустили в апреле.
Александр Добриян, СТВ:
Это основа для пароизоляционных мембран широко применяемых в строительстве. До сих пор позиция на белорусском рынке закрывалась исключительно импортом.
Валерий Юденко, директор завода искусственного волокна ОАО «СветлогорскХимволокно»:
Новая линия дополнительно даст предприятию порядка миллиона долларов прибыли в год. Причём до 85% продукции отправится на экспорт. На модернизацию здесь смотрят как на непрерывный процесс, шаг за шагом реализуя намеченную программу развития производства.
Василий Костюкевич, генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно»::
В планах химиков наладить выпуск абсолютно нового нетканого материала на основе целлюлозы. Сырьё планируют брать у соседей. Завод белёной сульфатной целлюлозы стоимостью в 770 миллионов долларов в Светлогорске должен был заработать ещё в 2015-ом, но этого не случилось до сих пор. Из-за возникших разногласий с генеральным подрядчиком – китайской корпорацией САМСЕ – белорусы завершают проект фактически своими силами.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
До конца года завод белёной целлюлозы заработает на полную мощность. К сожалению, таких оптимистичных прогнозов нет ещё по крайней мере для двух крупных инвестпроектов.
В Мозыре остаются проблемы на новом производстве изолирующих плит ДВП, а в Добруше не первый год не могут наладить выпуск мелованных и немелованных видов картона. Тем временем Министерство лесного хозяйства в этом году отправит на экспорт 900 тысяч кубометров древесины. Это объёмы, которые оказались просто не востребованы отечественными предприятиями. В масштабах страны – это миллионы долларов упущенной выгоды.
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Новости Беларуси. Белорусские химики впервые приступили к выпуску отечественных мембран для строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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