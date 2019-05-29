Теннис. Азаренко и Соболенко потерпели поражения в матчах «Ролан Гаррос»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Виктория Азаренко и Арина Соболенко завершили выступление в одиночном разряде на открытом чемпионате Франции по теннису – турнире серии Большого шлема, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Азаренко в поединке второго круга встречалась с первой ракеткой планеты – японкой Наоми Осакой. Девушки выдали очень зрелищный матч. Первый сет взяла белоруска – 6:4. Японка в упорнейшей борьбе выиграла второй – 7:5, а затем была сильнее и в третьем – 6:3. Встреча длилась 2 часа и 52 минуты.





Зачехлила ракетку и Арина Соболенко. 11-я ракетка планеты до обидного легко уступила 51-му номеру мирового рейтинга американке Аманде Анисимовой – 4:6, 2:6. Сегодня также завершила выступление в паре наша Александра Саснович. Белоруска в дуэте с Тейлор Таунсенд уступила француженкам Фионе Ферро – Дайан Перри – 4:6, 5:7.