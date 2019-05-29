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С человеческий рост, из металла и пенопласта. Выставку оригинальных яиц показали в Березино
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальную коллекцию яиц представили в Березино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Свыше 250 работ украсили выставочный зал районного центра культуры. Все экспонаты созданы руками жителей города. В яичном флешмобе приняли участие школьники, учащиеся творческих студий, представители церкви, а также работники организаций и предприятий райцентра.
Здесь есть изделия из бисера, пенопласта, металла и ткани. Некоторые работы по-настоящему ювелирные.
Самый большой экспонат ростом с человека. Есть и необычные композиции. Например, коллекция шляп и рояль. Также центральное место выставки заняло большое семейное яйцо.
Во время открытия выставки действовали зоны с мастер-классами по росписи яиц. Но и сейчас сотрудники Центра культуры готовы повторить тренинг для всех желающих.
Вскоре экспозиция переедет в районный Центр ремесел и будет открыта для посетителей круглый год. Организаторы планируют сделать такие яичные праздники традиционными и дальше пополнять коллекцию необычными изделиями.
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Новости Беларуси. Уникальную коллекцию яиц представили в Березино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свыше 250 работ украсили выставочный зал районного...
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