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Путешествовать по Минску онлайн. Новое приложение поможет определиться с досугом детей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интерактивный парк, музей, цирк, картинг и скалодром: в столице разработали уникальную интернет-карту для детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это своего рода путеводитель по основным достопримечательностям города. Каждое место с описанием, фото, а в некоторых случаях – с виртуальным туром и 3D-панорамой.
Каждый ребёнок теперь может найти занятие по душе за считанные минуты. Особенно это актуально в преддверии летних каникул.
Алла Бенедиктович, заместитель директора по производству РУП «Белкартография»:
Воспользоваться картой смогут и иностранные гости. Она поддерживает три языка: белорусский, русский и английский. В дальнейшем путеводитель дополнится новыми объектами. Путешествовать по Минску онлайн теперь можно на сайте MapMinsk.ru
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Новости Беларуси. Интерактивный парк, музей, цирк, картинг и скалодром: в столице разработали уникальную интернет-карту для детей, сообщили в программе «Столичные...
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