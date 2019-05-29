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Необычный тракторомобиль создал кузнец из Щучинского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От любви к металлу до увлечения техникой. Кузнец из деревни Старовщина Щучинского района смастерил необычный тракторомобиль – он состоит из запчастей от полутора десятка машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это у ремесленника ушло два года.
Армен Васильян наводит последний лоск перед съёмкой и с гордостью рассказывает о своём алом железном коне, точнее, здесь все 75 лошадей.
От трактора лишь кабина и задние колёса, двигатель от «Жигулей», коробка передач от «Ауди», руль от «Фольксвагена», труба от мотоцикла, и вишенка на торте – хромированный олень на капоте от легендарной 21-й «Волги». А вот над защёлками от ГАЗ-51 пришлось потрудиться.
В кабине приборная панель, магнитола и даже два вентилятора, хозяин шутит – это его кондиционер. Талисманы – подкова на счастье и флажки двух стран, ведь Армен Васильян белорусский армянин. Два года кузнец в гараже трудился над необычным трактором.
Армен Васильян, кузнец:
Увлёкся, добавил тюнинг – это для души. Амбициозный внешний вид совсем не мешает трактору быть верной рабочей лошадкой. И огород вспахать, и картошку посадить.
Армен Васильян:
Но трасса для такой техники проложена не только в огороде. Машина официально зарегистрирована, как самодельный трактор, и может ездить по дорогам со скоростью 40 километров в час. Взамен попросит лишь 6 литров бензина на 100 километров.
Галина Буро, СТВ:
Ну что, делюсь впечатлениями: автомобилем легко управлять даже девушке. Причём ощущение два в одном: ты едешь вроде на тракторе, но как будто на легковом автомобиле. Мне понравилось!
Армен Васильян:
Кузнечных дел мастер со своим тракторомобилем летом примет участие в автомобильном фестивале под Гродно. И после этого вновь возьмётся за инструменты, ведь новая мечта – создать машину-помощницу по хозяйству.
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Новости Беларуси. От любви к металлу до увлечения техникой. Кузнец из деревни Старовщина Щучинского района смастерил необычный тракторомобиль – он состоит из...
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