Соболенко: По большому счету, я только сейчас начала понимать, как правильно играть на грунте

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения от 17-летней американки Аманды Анисимовой на «Ролан Гаррос» в беседе с корреспондентом «Прессбола» Артемом Фандо призналась, что считает грунтовые турниры отличным местом для улучшения своего тенниса.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— По большому счету, я только сейчас начала понимать, как правильно играть на грунте. И наслаждаюсь длинными розыгрышами, а не боюсь их. Раньше немного не понимала специфики такой игры и начинала рано паниковать, старалась быстрее выиграть очко.

Теперь вхожу во вкус: долгие розыгрыши, больше тактики, чем силы. Это как раз то, в чем мне нужно добавлять. Поэтому грунтовые турниры — отличное место, где можно улучшить свой теннис. А результаты этой работы проявляются и на более быстрых покрытиях.