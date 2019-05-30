«Если что, у турнира уже есть свой финал». Азаренко - о поражении от Осаки на «Ролан Гаррос»

Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко завершила выступление в одиночном разряде «Ролан Гаррос» под аплодисменты. А матч с Осакой многие зрители даже назвали досрочным финалом — настолько высокий уровень показали обе соперницы. Тем не менее дальше идет Осака, а Азаренко рассказала, что думает по этому поводу, передает корреспондент «Прессбола» Артем Фандо.



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— В концовке матча с Осакой не хватило эмоциональных сил или физических?

— Не могу сказать, что мне чего-то не хватило. Просто немного не получилось додавить в моментах, в которых нужно было это делать. Следовало сыграть процентов на пять агрессивнее. Бывают матчи, в которых ситуацию могут перевернуть один-два розыгрыша. Встреча с Осакой из таких. Окно с шансом приоткрылось, но до конца я его, к сожалению, распахнуть не смогла.

— Тяжело подавать вторым мячом, зная, что Осака наверняка остро ответит? И связано ли с желанием сыграть острее большое количество двойных ошибок?

— Хмм… Мне кажется, все знают, что с теми, кто хорошо принимает подачу, играть всегда сложнее. Особенно учитывая силу Осаки. Но я не думала только о своей второй подаче. Но вы можете попытаться исполнить вторую подачу острее. Может, у вас получится лучше (смеется).

— Материнство как-то изменило вас на корте? Или это настолько разные сферы, что друг с другом никак не соприкасаются?

— Мне кажется, я имею довольно устойчивую репутацию на корте — репутацию бойца. Так есть и так всегда было. После рождения сына я хочу быть для него примером во всем. Так что это действительно изменило многие мои взгляды. Но теннис — моя работа. И изменения незначительны по сравнению с тем, что было до рождения Лео.

— В концовке проносился в голове матч со Свитолиной в Риме, где вы уступали 2:5 в решающем сете, но спасли игру?

— Тот конкретный матч не вспоминала. Но в своей карьере я не один раз возвращалась с такого счета. Поэтому для меня важно при любом счете видеть шанс — и я всегда стараюсь его использовать.

— Одно дело вести игру, другое — надолго оказаться догоняющей. Насколько это мешает играть?

— Конечно, это давит. Но это давит и на игрока с другой стороны корта. Все-таки у меня была возможность выиграть поединок. Тот случай, когда каждый розыгрыш был реально важен. Теннис тем и сложен — постоянно идет физическая и психологическая борьба конкретных двух человек. И особую важность имеет каждое твое решение.

— Кто сегодня вам помогает вернуться на высокий уровень, кроме Фиссета?

— В мою команду также входит тренер по физподготовке, который долгое время со мной работает.

— То есть вы собрали прежнюю команду?

— Не совсем. Также есть много новых людей.

— У вас случаются падения, затем назревают прорывы. Расскажите о процессе, через который вы проходите.

— Люди называют это хорошим путешествием. Наступило некоторое опустошение, когда я осознала, что кое-что должна делать по-другому. Но когда я начала, то влюбилась в процесс. Сейчас я сижу здесь, проиграв матч, но точно знаю, что нужно делать, чтобы стать лучше. Поэтому сохраняю оптимизм. Неважно, насколько это тяжело, я пройду свой путь с высоко поднятой головой.

— У вас сейчас отрезок карьеры, когда вы играете очень часто…

— Мне нужен был такой насыщенный график и много матчей, чтобы найти игровую практику. Но сейчас — я уже обдумывала это — мне пора пересмотреть планы. Я не тот игрок, который будет выступать каждую неделю. Но эти два месяца были важны в плане набора формы.

— То есть вашей карьере больше ничего не мешает — палки в колеса этот ужасный человек [отец сына Лео] ставить не будет?

— Давайте не будем об этом.

— Вас сегодня поддерживал весь стадион. Это заводило?

— Конечно! Люди хотели, чтобы матч продолжался, и атмосфера была очень приятной. Мы ведь играем не только для себя, но и для публики. Я играю в теннис, чтобы выходить на такие корты перед таким количеством зрителей. Теннис — это шоу. Мы зарабатываем деньги, играя для публики. Мне кажется, некоторые игроки об этом иногда забывают и думают, что это только о них и для них.

— Сейчас есть сожаление из-за посева? Все-таки и вы, и Осака показали уровень игры не второго раунда, а реально выше.

— Да… Если что, у турнира уже есть свой финал (смеется).