Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке

Источник материала: Вороновская газета





С ребятами, учителями и родителями радость этого события разделили гости — заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, третий секретарь Генерального консульства Литовской Республики в г. Гродно Миндаугас Домийонайтис, советник генерального консула в г. Гродно Аушра Киркутене и заместитель главного бухгалтера КСУП «Больтишки» Ольга Шевченко.























По сложившейся традиции пелясские ученики начали торжество с совместной молитвы в местном костеле Святого Линуса. Одни выпускники просили у Всевышнего достойно выдержать предстоящую экзаменационную кампанию, другие благодарили за прожитый школьный год, за успехи в нем. Позже в торжественной обстановке самые любознательные, активные, творческие и целеустремленные школьники получили награды. Андрей Карпович вручил Диплом отдела образования райисполкома шестикласснику Александру Белоголовому за победу в районом этапе областной олимпиады по русскому языку, а также Диплом Гродненского филиала «Белпочта» — девятикласснице Ольге Ковалевич, занявшей 3-е место в областном этапе ХХІІІ белорусского молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра на тему «Напиши письмо о своем герое», и Благодарственное письмо ее учителю русского языка и литературы Галине Масель. Денежные премии Ольга Шевченко передала Алесе Сапуновой и Милене Мисюро — таким образом КСУП «Больтишки» поощрил их за активное участие в жизни школы. Директор школы Иван Матулевич отметил грамотами отличников: Эльвиру Струховскую, Лайму Кутерницкую, Милану Данилетскую, Маргариту Вилькель, Доминику Борташевич, Александра Белоголового и Милену Мисюро.























Не счесть и трогательных пожеланий в адрес так незаметно повзрослевших и возмужавших выпускников и выпускниц. От души парням и девушкам желали ровных жизненных дорог, воплощения всех надежд классные руководители 9 и 11 классов Галина Масель и Ирина Олейник, от имени родителей Галина Герасимович.

Непросто расставаться со школой. То и дело в глазах у выпускников выступали слезы. Передавая символический ключ десятиклассницам, они попрощались со своим вторым домом. И тонкие переливы последнего звонка позвали их в самостоятельную жизнь.























































































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.