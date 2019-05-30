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Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке

30.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке

С ребятами, учителями и родителями радость этого события разделили гости — заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, третий секретарь Генерального консульства Литовской Республики в г. Гродно Миндаугас Домийонайтис, советник генерального консула в г. Гродно Аушра Киркутене и заместитель главного бухгалтера КСУП «Больтишки» Ольга Шевченко.


Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке

 По сложившейся традиции пелясские ученики начали торжество с совместной молитвы в местном костеле Святого Линуса. Одни выпускники просили у Всевышнего достойно выдержать предстоящую экзаменационную кампанию, другие благодарили за прожитый школьный год, за успехи в нем. Позже в торжественной обстановке самые любознательные, активные, творческие и целеустремленные школьники получили награды. Андрей Карпович вручил Диплом отдела образования райисполкома шестикласснику Александру Белоголовому за победу в районом этапе областной олимпиады по русскому языку, а также Диплом Гродненского филиала «Белпочта» — девятикласснице Ольге Ковалевич, занявшей 3-е место в областном этапе ХХІІІ белорусского молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра на тему «Напиши письмо о своем герое», и  Благодарственное письмо ее учителю русского языка и литературы Галине Масель. Денежные премии Ольга Шевченко передала Алесе Сапуновой и Милене Мисюро — таким образом КСУП «Больтишки» поощрил их за активное участие в жизни школы. Директор школы Иван Матулевич отметил грамотами отличников: Эльвиру Струховскую, Лайму Кутерницкую, Милану Данилетскую, Маргариту Вилькель, Доминику Борташевич, Александра Белоголового и Милену Мисюро.


Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке

Не счесть и трогательных пожеланий в адрес так незаметно повзрослевших и возмужавших выпускников и выпускниц. От души парням и девушкам желали ровных жизненных дорог, воплощения всех надежд классные руководители 9 и 11 классов Галина Масель и Ирина Олейник, от имени родителей Галина Герасимович.

Непросто расставаться со школой. То и дело в глазах у выпускников выступали слезы. Передавая символический ключ десятиклассницам, они попрощались со своим вторым домом. И тонкие переливы последнего звонка позвали их в самостоятельную жизнь.  


Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке
Последний звонок прозвучал для 89 школьников Пелясской средней школы с обучением на литовском языке

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: Гродно
 
 
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С ребятами, учителями и родителями радость этого события разделили гости — заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, третий секретарь...
 
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