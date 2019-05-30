«Ситуация по заболеваемости находится на постоянном контроле». Министерства здравоохранения Беларуси выпустило пресс-релиз по кори

Источник материала: Вороновская газета





По данным ВОЗ с января 2018 года в 47 из 53 странах Европейского региона было зарегистрировано более 100 тысяч случаев кори и более 90 случаев смерти, связанных с корью.

За январь-март 2019 г. зарегистрировано более 51,2 тысячи случаев кори. Наибольшее количество в Украине — более 34,1 тысяч случаев, Казахстане — более 5,3 тысяч случаев, Грузии — более 2,9 тысяч, Кыргызстане — более 1,5 тысяч, Российской Федерации — более 1,07 тысяч, Польше – более 500, а также во Франции, Израиле, Румынии, Республике Северная Македония и так далее.

Отметим, что за текущий год в Республике Беларусь зарегистрировано 106 лабораторно подтвержденных случаев кори. Это значительно меньше количества случаев, зарегистрированных за аналогичный период 2018 г., из них 35 случаев – это завозные, остальные – связанные с завозными.

Случаи заболевания корью зарегистрированы во всех регионах республики: в Минске — 22 случая, в Гомельской области – 21 случай, в Гродненской и Брестской областях – по 17 случаев, в том числе в г. Гродно – 15 случаев, в Витебской и Минской областях – по 13 случаев, в Могилевской области – 3 случая, такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения.

Учитывая ситуацию по заболеваемости корью в Европе, предстоящие II Европейские игры, которые будут проходить в Республике Беларусь в июне 2019 года, а также активный выезд граждан за границу на отдых, количество завозов вируса кори может в ближайший период увеличиться.





Санитарно-противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся в полном объеме, однако специалисты напоминают:

— если Вы не знаете о своих прививках против кори и планируете поездки за пределы Республики Беларусь, целесообразно уточнить наличие прививок в поликлинике по месту жительства, обратившись к участковому врачу, в здравпункте (медсанчасти и др.) по месту учебы и работы – к медицинскому работнику, и, при необходимости, сделать прививку;

— в случае возвращения из поездки за границу и появления симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз), следует немедленно обращаться к участковому врачу или врачу-инфекционисту в поликлинике по месту жительства и акцентировать его внимание на недавнее возвращение из зарубежных стран.

С целью предупреждения заболевания лиц, задействованных в проведении II Европейских игр и широко контактирующих по роду своей деятельности с участниками и гостями мероприятия, организована вакцинация против кори. Проведению однократной вакцинации с использованием моновакцины против кори подлежат лица в возрасте от 18 до 55 лет включительно, не имеющие в медицинской документации сведений о вакцинации против кори, о перенесенной кори, о результатах серологического исследования крови, подтверждающего наличие защитных уровней IgG антител к вирусу кори или имеющие документальные сведения об одной прививке против кори.

Ситуация по заболеваемости находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения.

Напоминаем также, что в апреле-мае 2019 года проведена иммунизация против вирусного гепатита А работников предприятий общественного питания, занятых непосредственным приготовлением пищи, привлекаемых к обслуживанию участников и гостей II Европейских игр.

С целью снижения риска распространения групповых случаев заболеваний кишечными инфекциями, передающихся пищевым путем, непосредственно перед проведением II Европейских игр проведено лабораторное обследование работников предприятий общественного питания и торговли, принимающих непосредственное участие в приготовлении и раздаче пищи.

В целях профилактики легионеллёзной инфекции среди участников и гостей Европейских игр в Минске проведен отбор проб материала из внешней среды и мест пребывания спортсменов и членов команд-участниц для лабораторных исследований.

В рамках сотрудничества между Министерством здравоохранения Республики Беларусь и ЮНЭЙДС проведен широкий спектр мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. Знаковым событием стало подписание 12 марта 2019 года Меморандума о взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр 2019 года и ЮНЭЙДС. С марта 2019 года проведены тренинги на тему профилактики ВИЧ-инфекции для врачей спортивной медицины, врачей скорой медицинской помощи, фармацевтов. Также проведены тренинговые обучения волонтеров II Европейских игр по тематике экспресс-тестирования на ВИЧ по слюне, формирования навыков безопасного поведения. Пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ смогут все желающие в специально обозначенных зонах. Профилактические мероприятия будут сопровождаться раздачей информационно-разъяснительных материалов и средств профилактики. В проведении профилактических акций по согласованию будут задействованы спортивные команды.

В процессе подготовки к проведению II Европейских игр разработан План мероприятий по проведению II Европейских игр как соревнований, свободных от табака. Данная инициатива поддержана Европейскими Олимпийскими комитетами. На май 2019 года проведена работа по обозначению объектов и территорий, свободных от курения, мест для курения, а также по отработке путей информирования участников (спортсменов), гостей и посетителей (болельщиков) о проведении Игр как соревнований, свободных от табака (посредством оформления световых табло, оформление внутренней навигации объектов). В рамках проведения II Европейских игр велось обучение волонтеров, задействованных в проведении мероприятий, по информированию о местах, где курение в рамках Игр запрещено, а также по Алгоритму действий по предупреждению курящего человека о запрете потребления табака и электронных систем курения на территории проведения Игр. Речь идет о 8.000 человек.

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит организовать медико-санитарное обеспечение II Европейских игр на должном уровне.

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