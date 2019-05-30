Руководствуясь буквой закона

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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29 мая председатель Несвижского районного исполнительного комитета А.З. Ломский провел выездной прием граждан в аг. Грицкевичи.

Во время приема Александр Зиновьевич разъяснил интересующие их вопросы специалисту по идеологической работе ОАО «Грицкевичи» Елене Алексеевне Левшик и жителю д. Нелепово, пенсионеру, инвалиду 2 группы Чеславу Адамовичу Парейко. Жительницам аг. Снов, пенсионерке Ольге Павловне Хинейко и Татьяне Владимировне Мирончик, неудовлетворенным качеством капитального ремонта дома, в котором они проживают, было предложено организовать выезд представителей заинтересованных служб и силовых структур по местах проживания и после встречи со всеми жильцами дома и осмотра здания принять решение в соответствии с действующим законодательством.

— Я всегда руководствуюсь буквой закона в своей работе, — подчеркнул председатель райисполкома.





На личном приеме у председателя Несвижского районного исполнительного комитета А.З. Ломского специалист по идеологической работе ОАО «Грицкевичи» Е.А. Левшик.

Ольга МАРЧЕНКО.