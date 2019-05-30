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Ясли-сад №1 г.п. Кореличи среди победителей областного этапа фестиваля «Безопасное детство»

30.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Награждение победителей и призеров областного этапа фестиваля «Безопасное детство» среди детских дошкольных учреждений прошло 29 мая на коллегии Главного управления образования Гродненского облисполкома в здании областного института развития образования.

Учреждения дошкольного образования Гродненского региона на протяжении многих лет успешно принимают участие в республиканском фестивале «Безопасное детство». Не стал исключением и этот год. Основная цель фестиваля — поиск новых форм и совершенствование работы по обучению безопасности дошкольников, привитие им культуры безопасности жизнедеятельности.
Говоря об итогах областного тура фестиваля, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Сергей Николаевич Леонов выразил огромную благодарность участникам фестиваля за ответственное отношение и творческий подход в поиске и реализации новых форм и методов обучения правилам безопасной жизнедеятельности. Он поблагодарил районные отделы и управления образования, Главное управление образования облисполкома за обеспечение качественного проведения фестиваля на всех его этапах. Особые слова благодарности за организацию и проведение областного тура фестиваля были высказаны в адрес главного специалиста Главного управления образования облисполкома Анжелики Леонидовны Кухто и методиста Гродненского областного института развития образования Светланы Анатольевны Абрамчик. Сергей Николаевич вручил заведующим учреждений дошкольного образования, победившим и занявшим призовые места на областном этапе фестиваля, дипломы и ценные призы.

В числе победителей оказался и ГУО «Ясли-сад №1 г.п.Кореличи». Данное учреждение заняло 2 место  на областном этапе республиканского фестивали «Безопасное детство», а также были удостоены диплома в номинации «Дидактическая игра».
Призы любезно предоставили: Гродненский областной комбинат противопожарных работ, ООО «Биоком», сеть магазинов «Одежда из Европы», ООО «Сигнал 101».

Ясли-сад №1 г.п. Кореличи среди победителей областного этапа фестиваля «Безопасное детство»

Ясли-сад №1 г.п. Кореличи среди победителей областного этапа фестиваля «Безопасное детство»

По материалам Кореличского РОЧС

 
 
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Награждение победителей и призеров областного этапа фестиваля «Безопасное детство» среди детских дошкольных учреждений прошло 29 мая на коллегии Главного...
 
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