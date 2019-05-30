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Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

30.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, прозвенел последний звонок для 17 одиннадцатиклассников и 42 девятиклассников СШ №2 г.п. Кореличи. Неизменными атрибутами несомненно доброго, светлого и трогательного праздника стали тёплые слова, пожелания, красочные букеты цветов, разноцветные шары и прощальный школьный звонок.

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак поздравил всех учащихся и их родителей с завершением 2018/2019 учебного года, пожелал ребятам отличного отдыха, а выпускникам — успехов на вступительных экзаменах, вручил дипломы учащимся, добившимся значительных успехов в учебе.

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Трогательный и прощальный. В средней школе №2 г.п. Кореличи прозвинел последний звонок (фото)

Оксана ЯНУШ

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На торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, прозвенел последний звонок для 17 одиннадцатиклассников и 42 девятиклассников СШ №2 г.п. Кореличи.
 
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