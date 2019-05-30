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Там, где черемшу сорвали до цветения, она уже никогда не вырастет

30.05.2019 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нелегальных торговцев черемшой привлекли к ответственности.



Нелегальная торговля первоцветами в Минске не осталась безнаказанной. Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Весь апрель специалисты Мингоркомприроды совместно с администрациями районов столицы проводили рейды по местам несанкционированной торговли для выявления нарушителей, которые пытались сбыть сорванные в лесах первоцветы. Провели около 80 обследований.

— Из первоцветов вначале появляется черемша, ее же чаще всего и продают нелегально, — рассказали в Мингоркомприроды. — Растение занесено в Красную книгу Республики Беларусь. С годами оно исчезает. Основная причина — изменение условий его произрастания. Черемша любит увлажненные почвы, а в результате мелиорации таких территорий осталось немного. Плюс в последние годы люди очень активно стали рвать черемшу для продажи. Это губит растение, потому что, срывая листья, нарушители не дают ему зацвести и дать семена. Там, где черемшу сорвали до цветения, она уже никогда не вырастет.

По результатам проверок тех, кто сбывал краснокнижное растение, привлекали к административной ответственности. Штрафы немаленькие: от 255 до 1 275 рублей для физического лица и до 3 675 рублей для индивидуального предпринимателя. Юрлицам положено еще большее наказание рублем.

Но всегда ли продажа ароматного первоцвета незаконна?


— Торговать черемшой можно, только если она со своего огорода, — уточняют в городском комитете природных ресурсов. — Тем, кто выращивает первоцвет на даче или приусадебном участке и хочет его продать, следует иметь при себе подтверждающую справку из сельсовета. Для реализации товара нужно выбирать установленные для этого места, в противном случае грозит штраф, средний размер которого — 127,5 рубля.

Справочно

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» запрещает самовольные изъятие и пересадку из среды их произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Также недопустимы их незаконный оборот, удаление и совершение иных действий, которые могут привести к гибели этих растений, сокращению численности или нарушению среды их произрастания.


 
Теги: Минск
 
 
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Нелегальных торговцев черемшой привлекли к ответственности.
 
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