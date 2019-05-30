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Не повторяйте! В Бресте пенсионерка сбросила на припаркованный Lexus вазон с цветами
Источник материала: Партизан
Ей не понравилось, что автомобиль стоит под её окнами.
Это заметил охранник магазина и сделал замечание. Но 63-летняя женщина вышла из дома и атаковала машину с камнями в руках. После этого она вернулась в свою квартиру. Хозяин автомобиля увидел на нём повреждения в четырёх местах, он написал заявление в милицию. Мужчина утверждает, что припарковал его без нарушений правил дорожного движения. Силовики быстро выяснили, что же произошло.
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Ей не понравилось, что автомобиль стоит под её окнами.
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