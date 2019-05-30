Хоккейное «Динамо» подписало связку тренеров

"На закрытии сезона КХЛ общался с Дмитрием Басковым. Спросил, что у них с тренером, с легионерами. Дмитрий сказал, что на следующей неделе будет "бомба". Они подписали какую-то связку тренеров. Я уточнил: тандем? У меня начались разные версии, но Басков больше ничего не стал говорить. В том числе, иностранцы это или белорусы.





У меня в голове сразу всплыли Быков и Захаркин. Просто кто еще может быть? Назаров с его постоянным ассистентом Каляниным... Если Буше и Кроуфорд – круто, это бомба. Быков и Захаркин – еще большая. Но все это вряд ли. Скорее Назаров.





Что еще говорил? Особо ничего. По легионерам все решения также объявят на следующей неделе вместе с новостями о тренере. Похоже, их все же будет больше, чем изначально предполагалось. С Андриевским как-то неудобно получилось" — передает слова Еронко российское издание.



