Bloomberg сравнил состояния современных миллиардеров и магнатов ХХ века

пишут «Ведомости». Авторы материала разработали методику, позволяющую сравнивать цены и стоимость денег в различные периоды мировой истории. Они указывают, что Рокфеллер в 1937 г. обладал состоянием в 1,5 млрд долларов. При учете инфляции в наши дни это сравнимо с 26 млрд долларов,«Ведомости».





Но если учесть долю состояния Рокфеллера от ВВП США (1,6%) и сравнивать эту цифру с современными условиями, то нефтяной магнат был в три раза богаче Безоса. Согласно разработанной методике, сталелитейный магнат начала прошлого века Эндрю Карнеги был богаче Билла Гейтса (321 млрд против 213 млрд долларов, по оценке Bloomberg), железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт обладал большим состоянием, чем основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (238 млрд против 93 млрд долларов).









Авторы исследования также указывают, что живший в XI в. двоюродный брат британского короля Вильгельма Завоевателя владел землями, которые сейчас можно было бы оценить в 203 млрд долларов, а состояние подавившего восстание Спартака римского консула Марка Красса можно оценить в 210 млрд долларов.



