ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Bloomberg сравнил состояния современных миллиардеров и магнатов ХХ века

30.05.2019 21:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Оказалось, один из богатейших людей XX в. Джон Рокфеллер был в три раза богаче основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в 117 млрд долларов.

Авторы материала разработали методику, позволяющую сравнивать цены и стоимость денег в различные периоды мировой истории. Они указывают, что Рокфеллер в 1937 г. обладал состоянием в 1,5 млрд долларов. При учете инфляции в наши дни это сравнимо с 26 млрд долларов, пишут «Ведомости».

Но если учесть долю состояния Рокфеллера от ВВП США (1,6%) и сравнивать эту цифру с современными условиями, то нефтяной магнат был в три раза богаче Безоса. Согласно разработанной методике, сталелитейный магнат начала прошлого века Эндрю Карнеги был богаче Билла Гейтса (321 млрд против 213 млрд долларов, по оценке Bloomberg), железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт обладал большим состоянием, чем основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (238 млрд против 93 млрд долларов).


Авторы исследования также указывают, что живший в XI в. двоюродный брат британского короля Вильгельма Завоевателя владел землями, которые сейчас можно было бы оценить в 203 млрд долларов, а состояние подавившего восстание Спартака римского консула Марка Красса можно оценить в 210 млрд долларов.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказалось, один из богатейших людей XX в. Джон Рокфеллер был в три раза богаче основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в 117 млрд долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно рассказывают об эпидемии кори. Минздрав отвергает опасность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика