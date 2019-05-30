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В МИД Украины призвали не использовать термин "миротворцы" ООН, искажающий сущность миссии

30.05.2019 22:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал не использовать в официальных документах термин "миротворцы", а предпочитать, к примеру, "персонал ООН по поддержанию мира".

"Я как профильный заместитель министра иностранных дел предлагаю в дальнейшем всем осторожнее относиться к упоминанию о "миротворчестве". А в идеале - отказаться от этого упоминания в официальных документах", - написал он в своей колонке для интернет-издания "Европейская правда", которая была обнародована в четверг.

Кислица рассказал, что уже сейчас требует от коллег употреблять "операции по поддержанию мира", "персонал ООН по поддержанию мира", "голубые каски".

Дипломат указал, что почти никто в мире не использует термин "миротворцы", который употребляют только в РФ, Украине, Беларуси.

Англоязычный термин "peacekeepers" подразумевает не "творение", а "сохранение" и "поддержание" мира.

"Украина, которая стремится привлечь на Донбасс "голубые каски" ООН, должна отказаться от неверного термина, который искажает сущность миссии, которую мы к себе зовем", - подчеркнул замминистра.

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал не использовать в официальных документах термин "миротворцы", а предпочитать, к примеру,...
 
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