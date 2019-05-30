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Акцию "Рисуют дети" проведут 1 июня в Брестской крепости

31.05.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской крепости 1 июня пройдет XII Творческая акция "Рисуют дети". В этом году она проводится под слоганом "Помним, гордимся, чтим", сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий научно-просветительным отделом мемориала Алексей Молочников.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66676.php

Акцию "Рисуют дети" проведут 1 июня в Брестской крепости

В мероприятии примут участие юные жители Бреста и области в возрасте 9-16 лет. Рисовать они будут на территории мемориала: в Музее обороны Брестской крепости, экспозициях "Музей войны - территория мира", "Летопись Брестской крепости" и "Армейский клуб". Работы могут быть выполнены в графической и живописной технике на бумаге формата A3.

Творить юные художники будут, выбрав для себя одну из двух тем. Первая посвящена тысячелетию Бреста. Участникам предлагается проиллюстрировать многовековую историю города, мирную жизнь, военные события (в том числе эпизоды героической обороны Брестской крепости в июне-июле 1941 года), современность и будущее областного центра. Вторая тема касается 75-летия освобождения Беларуси. Школьники изобразят виды цитадели и города в день его освобождения, портреты освободителей в пейзажном, портретном и батальном жанрах.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66676.php

Акцию "Рисуют дети" проведут 1 июня в Брестской крепости

Организаторы ежегодно тему акции "Рисуют дети" посвящают историческим событиям, памятным датам, выдающимся юбилярам. "В этом году даты также символичны, в том числе обе связаны с Брестской крепостью. Во-первых, наш город отмечает тысячелетие. Изначально он размещался в месте, где в последующем была построена крепость, - сказал Алексей Молочников. - Во-вторых, в республике широко отмечается 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы тоже решили подключиться и подчеркнуть важность этой темы".

Свои работы участники передадут в мемориальный комплекс. Жюри оценит рисунки по трем возрастным категориям, самым талантливым авторам вручат дипломы и призы. Эти произведения планируют представить на выставке в Музее обороны 18 сентября - накануне Международного дня мира.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской крепости 1 июня пройдет XII Творческая акция "Рисуют дети". В этом году она проводится под слоганом "Помним, гордимся, чтим", сообщил корреспонденту...
 
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