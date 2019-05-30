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На конечной троллейбусов один из проездов закрыт - перекладывают плитку

31.05.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Для водителей эта информация будет мало полезной, разве что для пассажиров - открыт только один из двух проездов на конечной троллейбусов, на втором перекладывают плитку.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66675.php

На конечной троллейбусов один из проездов закрыт - перекладывают плитку

Вероятно, она не выдержала интенсивного движения троллейбусов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66675.php

На конечной троллейбусов один из проездов закрыт - перекладывают плитку

Но это не точно... Может быть, так и задумано.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66675.php

На конечной троллейбусов один из проездов закрыт - перекладывают плитку

Так или иначе, нам нужен хороший и устойчивый результат, поэтому мы согласны на устранение недостатков. И к слову, плитка в качестве покрытия хороша как раз этим - её легко снять и уложить заново. А вот асфальт пришлось бы уже резать. И ещё водичка сквозь неё хорошо проходит - не остаются лужи после дождя.

 
 
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  Для водителей эта информация будет мало полезной, разве что для пассажиров - открыт только один из двух проездов на конечной троллейбусов, на втором...
 
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