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Все флаги в гости: в Беларуси раскупают билеты на Европейские игры

31.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь начали прибывать участники Вторых Европейских игр. Всего в стране ждут более 30 тысяч иностранных гостей.

В Национальном аэропорту «Минск» для них выделили отдельные кабины паспортного контроля. Билеты на пляжный футбол, велогонки, единоборства и художественную гимнастику уже почти раскупили.

«Продажа билетов идет очень высокими темпами. Мы даже сегодня были вынуждены открыть дополнительный ярус на Минск-арене на соревнования по художественной гимнастике. Потому что билеты на финальные и подготовительные сессии на художественную гимнастику разошлись», – отметил заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр» Анатолий Котов.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. На мультиспортивный форум приедут более четырех тысяч спортсменов из пятидесяти стран.

Первые Европейские игры прошли четыре года назад в Баку.



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Теги: Минск
 
 
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Всего в стране ждут более 30 тысяч иностранных гостей. В Национальном аэропорту «Минск» для них выделили отдельные кабины паспортного контроля.
 
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