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Возвращение в элиту. Каких результатов добились наши спортсмены в мае?

31.05.2019 07:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Возвращение в элиту. Каких результатов добились наши спортсмены в мае?
В 2020 году белорусские хоккеисты будут застрахованы от «вылета» в низший дивизион. © / Фото: / TUT.by

ХОККЕЙ

Пожалуй, самое знаменательное событие месяца произошло в самом его начале. Национальная команда по хоккею выполнила главную задачу на сезон и вернулась в высший дивизион Чемпионата мира. По ходу турнира наши игроки обыграли команды Литвы (4:3), Венгрии (3:1) и Словении (4:1), но уступили сборным Казахстана в овертайме (2:3ОТ) и Южной Кореи (1:4). Тем не менее, этого результата оказалось достаточно, чтобы занять второе место в группе и в следующем году сыграть в элите.

Возвращение в элиту. Каких результатов добились наши спортсмены в мае? Белорусские хоккеисты узнали, с кем будут сражаться за выход на Олимпиаду

К слову, Чемпионат мира-2019 в высшем дивизионе выиграли финны. «Серебро» получили канадцы, «бронзу» – россияне. В групповом раунде турнира в следующем году сборная Беларуси сыграет с игроками из Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании. Отметим, что в 2020 году белорусы будут застрахованы от вылета в низший дивизион, так как наряду с латвийцами станут хозяевами Чемпионата мира-2021.

В Беларуси также пройдет ближайший Чемпионат мира по хоккею (U20) в дивизионе I (группа «А»). Это стало известно на конгрессе в Словакии в конце мая. В споре за это право белорусская заявка была сильнее австрийской. Турнир пройдет с 8 по 14 декабря 2019 года.

ТЕННИС

Грунтовый сезон пока складывается для наших теннисисток не так успешно, как хотелось бы болельщикам. Лишь Виктория Азаренко навязывает борьбу топ-теннисисткам. В подтверждение тому – выход белоруски в четвертьфинал престижного турнира в Риме, где по ходу соревнований наша спортсменка обыграла действующую чемпионку, украинку Элину Свитолину.

Возвращение в элиту. Каких результатов добились наши спортсмены в мае? Виктория Азаренко выиграла теннисный турнир в Риме в парном разряде

Кроме того, абсолютный успех праздновала в Италии Азаренко в парном разряде, где вместе с австралийкой Эшли Барти взяла главный приз. Это второй титул для белоруски после рождения ребенка.

А вот остальные наши теннисистки похвастать такими результатами в мае не смогли. Вера Лапко не выиграла ни одного матча и покинула топ-100 мирового рейтинга, лучший результат Александры Саснович – выход в третий круг турнира в Мадриде, а Арина Соболенко смогла дойти до полуфинала лишь на небольшом турнире в Страсбурге и покинула топ-10 рейтинга.

ГРЕБЛЯ

Стартовал сезон у гребцов. На первом этапе Кубка мира по академической гребле в Болгарии не было равных белоруске Елене Фурман. Наша спортсменка завоевала «золото» на дистанции 2000 м в классе лодок-одиночек легкого веса. Кроме того, Татьяна Климович и Кристина Староселец выиграли «серебро» в классе лодок «двойка парная», Филипп Пауков занял второе место в классе лодок-одиночек у мужчин, бронзовую медаль в двойке парной завоевали Станислав Щербаченя и Денис Мигаль.

Возвращение в элиту. Каких результатов добились наши спортсмены в мае? Белоруска Елена Фурман выиграла этап Кубка мира по академической гребле

Пять наград получили белорусские атлеты на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше. Успешно начали сезон белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук, которые завоевали «золото» на дистанции 500 м в байдарке-двойке. Ольга Худенко также стала второй на этой же дистанции в «одиночке». Серебряную медаль в каноэ-двойке на 200 м завоевали Глеб Солодуха и Денис Махлай, Олег Юреня в байдарке на 1000 м показал второй результат, а Артем Козырь в каноэ на 200 м занял третье место.

Не отстают от взрослых спортсменов юноши. На юниорском чемпионате Европы по академической гребле в Германии Иван Брынза стал «серебряным» призером.

САМБО

Успешно для белорусской команды сложился чемпионат Европы по самбо в испанском Хихоне. Наши спортсмены завоевали 12 медалей.

Возвращение в элиту. Каких результатов добились наши спортсмены в мае? Белоруска Татьяна Мацко стала 4-кратной чемпионкой Европы по самбо

Наиболее значимого успеха добилась Татьяна Мацко. В Испании наша спортсменка стала четырехкратной чемпионкой континента. Также в копилке сборной пять серебряных и шесть бронзовых наград. В общекомандном зачете белорусские самбисты заняли четвертое место.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

В Азербайджане состоялся чемпионат Европы по художественной гимнастике. Белорусские спортсменки не остались без наград. В упражнении с обручем лидер команды Екатерина Галкина завоевала «серебро». Кроме того, Екатерина Галкина остановилась в шаге от пьедестала в композиции с мячом, а еще одна белоруска Анастасия Салос заняла четвертое место в упражнении с лентой.

В командном турнире белоруски стали вторыми, вслед за российскими гимнастками. Также белорусские гимнастки в отдельных командных упражнениях завоевали «бронзу» в выступлении с пятью обручами. На счету нашей юниорской сборной два «серебра» и одна «бронза».

Возвращение в элиту. Каких результатов добились наши спортсмены в мае?
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