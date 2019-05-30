ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Венедиктов: Вопрос о поддержке Лукашенко на выборах в Кремле еще не решен

31.05.2019 07:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Путин считает объединение с Беларусью неизбежным. Именно поэтому, несмотря на обострение двусторонних отношений, Россия продолжает субсидировать белорусскую экономику, предоставляя ей дешевые энергоресурсы, кредиты и субсидии.



Такое мнение высказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью "Настоящему времени". 

Как отметил Венедиктова, российская элита считает, что Россия, Украина и Беларусь - это один народ, который в результате исторических событий оказался разделен. "Как Германия - Восточная и Западная. Это не просто прихоть президента Путина, а мнение большинства российской элиты", - добавил он. 

"Поэтому история "глубокой интеграции" ускорилось. Поэтому разговоры между президентами стали более частыми и более напряженными", - сказал главред "Эха".

Венедиктов еще раз описал возможный сценарий объединения Беларуси и России в одно государство: 

"Один из вариантов, я это знаю, - какая-то, как говорит премьер Медведев, глубокая интеграция с Беларусью, которая позволит создать новую систему управления, используя базу союзного государства. Условно: Путин - президент, Лукашенко - вице-президент. Но для этого необходимо принять массу новых конструкций, включая, по-видимому, с единой валютой. Такая возможность рассматривается, хотя она и маловероятна".


Венедиктов также считает, что решение о поддержке Кремлем кандидатуры Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года еще не принято: впереди еще будут продолжительные переговоры по этому вопросу, которые, как полагает главред "Эха" "будут длиться еще как минимум полгода".

"Надо понимать, что Путин очень прагматичный. И если он видит, что Лукашенко может обеспечить относительно спокойный транзит - значит, будет Лукашенко. Если он ляжет поперек этого транзита, то не обижайся, Александр Григорьевич. Но если нет никого другого, а все остальные тоже хуже, то будем работать с Лукашенко", - резюмировал эксперт.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путин считает объединение с Беларусью неизбежным. Именно поэтому, несмотря на обострение двусторонних отношений, Россия продолжает субсидировать белорусскую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возвращение в элиту. Каких результатов добились наши спортсмены в мае?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика