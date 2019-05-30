В КНДР дипломаты были казнены за провалившийся саммит США-Северная Корея

Отмечается, что еще один высокопоставленный чиновник, первый заместитель Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль - был приговорен к каторжным работам.





Источник газеты утверждает, что лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц в марте на военном аэродроме Мирим, расположенный на восточной окраине Пхеньяна. Также сообщается, что дипломатов перед казнью обвинили в шпионаже в пользу США.





Вторая по счету встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялась 27–28 февраля 2019. Стороны закончили встречу раньше запланированного времени, не придя к единому соглашению, и отменили ланч.













*Ким Хёк Чхоль - Спецпредставитель КНДР по делам США