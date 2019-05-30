Эхо разговора у Лукашенко. Суд отменил решение по зданиям «РевиТара» у «Каменной Горки»

Источник материала: Tut.by

Пару месяцев назад мы писали, что экономический суд признал незаконной государственную регистрацию объектов компании «РевиТарИнвест» возле метро «Каменная Горка», в которых работают Texas Chicken и «Пицца Фут». Но недавно решение суда первой инстанции отменили, рассказал REALTY.TUT.BY основатель компании Сергей Тарасюк. Читайте о том, что стало причиной отмены и вообще на каком свете сейчас громкая история с «РевиТаром».



Госрегистрацию этого здания сначала признали незаконной. Фото: Александр Покаташкин

Что за история с «РевиТаром»

Объекты «РевиТара» работают в Минске возле метро «Восток» и «Каменная Горка». Там расположены KFC, Burger King, Texas Chicken и «Пицца Фут». Но в 2016 году Мингорисполком принял решение , которое отменяло все предыдущие решения мэрии относительно предоставления «РевиТару» земельных участков и разрешения строительства на Востоке и в Каменной Горке. Официальная причина — ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешительных документов на строительство 10−15 лет назад. Потом была долгая история с невозможностью сноса, вмешательством прокуратуры и другими моментами.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Но в итоге Мингорисполком решил добиваться сноса зданий через суд — через попытку отменить их госрегистрацию. Суд первой инстанции постановил, что государственная регистрация строений, где работают KFC и Burger King, законна, а где расположены Texas Chicken и «Пицца Фут» — нет.



Здание, где сейчас работает Texas Chicken. Его госрегистрация была признана незаконной. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Решение суда обосновывалось тем, что решение Мингорисполкома 2016 года отменило решение 2013 года, которое было основанием для государственной регистрации объектов возле станции метро «Каменная Горка». И при таком раскладе, согласно выводу суда, для государственной регистрации объектов отсутствовали необходимые документы — то есть то самое решение 2013 года. Выходит, что трех лет его действия будто и не было. «РевиТар» с такими спорными доводами не согласился и подал апелляционную жалобу.

Почему суд отменил свое решение

На момент вынесения решения суда уже шло изучение документов по «РевиТару» в Администрации президента. Ведь накануне во время «Большого разговора» с президентом Ярослав Романчук рассказал о проблемах компании Александру Лукашенко , который пообещал, что «разборки будут жесточайшие».

И на заседании по апелляционной жалобе выяснилось, что Мингорисполком отозвал свой иск. В итоге суд отменил решение первой инстанции, а государственную регистрацию объектов у «Каменной Горки» признали законной. Но что стало причиной такого резкого разворота со стороны мэрии?

Дело в том, что в связи с поручением президента Мингорисполком отменил свои решения 2016 года об отмене решений 2013 года, на которых и строился вывод суда первой инстанции.





А что с теннисными кортами в Ратомке

Проблемы у Сергея Тарасюка были не только в Минске, но и в области. Так, в 2013 году бизнесмен купил участок в Ратомке, который постепенно укрупнял, приобретая соседние и объединяя их с первым. На этой земле он создал агроусадьбу и теннисные корты.

Но в 2017 году местная власть решила, что первый участок предоставлен Сергею незаконно, и через суд ему аннулировали регистрацию на него, а значит — и на все остальные. Дело в том, что первый участок на него зарегистрировали тогда, когда он еще был прописан в минской квартире, а по закону это можно было делать только после регистрации в доме в Ратомке.

— Так, а моя в чем вина? Я подал заявление, где было написано, что я прописан в Минске. Они же приняли документы и зарегистрировали, я-то откуда мог знать? — недоумевал бизнесмен.

А еще Сергею вменяли нецелевое использование земельного участка, где он создал теннисные корты. Бизнесмен с этим не соглашался, ссылаясь на указ президента, который позволяет использовать земли для личного подсобного хозяйства для организации спортивных площадок. Но суды он проиграл.

Но после «Большого разговора» и тут дело пошло в диаметрально противоположную сторону. Сергей говорит, что местные власти уже зарегистрировали на него всю необходимую землю в Ратомке и сейчас идет оформление документов на все постройки.