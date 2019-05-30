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Журналист «СЭ»: На следующей неделе от минского «Динамо» будет «бомба»

31.05.2019 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обозреватель российского издания «Спорт-Экспресс» Игорь Еронко в эфире YouTube-канала СЭ поделился подробностями разговора с генеральным директором минского «Динамо» Дмитрием Басковым, сообщает hockey.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— На закрытии сезона КХЛ общался с Дмитрием Басковым. Спросил, что у них с тренером, с легионерами. Дмитрий сказал, что на следующей неделе будет «бомба». Они подписали какую-то связку тренеров. Я уточнил: тандем? У меня начались разные версии, но Басков больше ничего не стал говорить. В том числе иностранцы это или белорусы.

У меня в голове сразу всплыли Быков и Захаркин. Просто кто еще может быть? Назаров с его постоянным ассистентом Каляниным… Если Буше и Кроуфорд — круто, это бомба. Быков и Захаркин — еще большая. Но все это вряд ли. Скорее Назаров.

Что еще говорил? Особо ничего. По легионерам все решения также объявят на следующей неделе вместе с новостями о тренере. Похоже, их все же будет больше, чем изначально предполагалось. С Андриевским как-то неудобно получилось (смеется), — сказал Еронко.

В начале мая клуб расстался с Андреем Сидоренко, а вскоре объявил о договоренности с Александром Андриевским. Однако до подписания контракта с белорусским специалистом дело не дошло. В числе кандидатов на вакантную должность, по словам Баскова, рассматриваются отечественные и иностранные тренеры.

 
Теги: Новости
 
 
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Обозреватель российского издания «Спорт-Экспресс» Игорь Еронко поделился подробностями разговора с генеральным директором минского «Динамо» Дмитрием Басковым.
 
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