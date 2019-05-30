«Переизбыток витаминов может нанести ребенку серьезный вред». 5 вопросов гинекологу о витаминах для беременных

Источник материала: Tut.by

Женщину, которая готовится стать матерью, больше всего волнует здоровье будущего ребенка. Но чтобы малыш родился сильным, женщине нужно в первую очередь позаботиться о себе. Как поддержать свой организм во время беременности и дать жизни внутри все, что ей необходимо, LADY узнала у врача-гинеколога.

Эксперт: Наталья Федюкович

Врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории, клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО

Достаточно ли правильного питания для полноценного развития плода?

Даже если питание беременной женщины полноценное и качественное, нужно учитывать: теперь ей нужно в два раза больше энергии и полезных веществ, чем раньше.

У беременной женщины меняется работа желудочно-кишечного тракта и метаболизм, снижается всасывание компонентов пищи. Добавляет проблем и токсикоз: из-за него вещества — в том числе и полезные — постоянно выводятся из организма.

То есть рассчитывать исключительно на сбалансированный рацион не приходится. Нужно целенаправленно добирать витамины и микроэлементы из специальных комплексов. В этом случае их усвояемость выше, чем при употреблении продуктов, где они находятся в связанном, труднодоступном для организма виде.





Но наши бабушки витамины во время беременности не принимали. Разве это так уж опасно?

На самом деле достаточно опасно. Гиповитаминоз вредит не только самой женщине, которая постоянно чувствует недомогание, усталость и раздражительность, но и будущему ребенку. Нехватка витаминов может вызвать настолько негативные изменения в организме матери и плода, что исправить их очень трудно, а иногда — невозможно.

Какие витамины и минералы важны для развития ребенка?

Ответ однозначный — все.

Витамины группы В хорошо влияют на развитие нервной системы и мышечной ткани, дают организму дополнительную энергию. Если добавить к ним витамины А и Е — получим сочетание, благодаря которому формируется зрительная система. Кроме того, витамины, упомянутые выше, регулируют функцию половых органов. Витамин С нужен нам для того, чтобы укрепить стенки сосудов. А витамин Д просто необходим, чтобы сформировать костную ткань с нормальным уровнем кальция.

Важно знать: многие витамины просто не работают без микроэлементов, поэтому их нужно принимать совместно. В составе комплекса для беременных обязательно должны быть кальций, магний, железо, цинк, марганец, медь, хром, йод и селен.

Бонусом вашего комплекса может стать лютеин — покупая средство, обратите внимание на это слово в составе. Благодаря лютеину у малыша правильно развиваются органы зрения, а мама сохраняет здоровье глаз.





А разве избыток витаминов не может навредить?

Переизбыток витаминов может принести ребенку такой же серьезный вред, как и дефицит. Поэтому прием любых витаминных комплексов во время беременности нужно обязательно согласовать с врачом. Он подберет безопасную дозировку, которая не будет превышать суточную потребность организма.

Во время беременности всегда стоит придерживаться принципа золотой середины. Например, витамин А лучше заменить безопасным для беременных бета-каротином, который исключает риск передозировки. Кстати, в связи с этим риском сначала в США, а затем и в России рекомендуемая доза витамина А для беременных была снижена с 1 мг (примерно 3300 МЕ1) до 0,8 мг (2600 МЕ) в сутки.

Также нужно быть внимательным к содержанию йода в составе вашего витаминного комплекса: не более 100 микрограммов! Именно эта доза позволит избежать йодного дефицита и при этом не приведет к передозировке.





Ок, в составе есть все, что вы перечислили. Что еще нужно учесть, прежде чем доставать кошелек?

Чтобы комплекс действительно можно было назвать современным и качественным, минералы в его составе должны быть в особой, хелатной форме. Если максимально упростить: хелатный комплекс — это минерал в оболочке из аминокислот, которая и обеспечивает доставку действующего вещества в клетку. То есть мы можем достичь большего эффекта, принимая меньшие дозы препарата.

Начинать прием любых витаминных комплексов нужно за полгода до предполагаемой беременности, а заканчивать только после грудного вскармливания.

Не забывайте о консультациях со своим врачом и будьте здоровы.