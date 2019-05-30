Банки повышают ставки по коротким вкладам в рублях: сколько можно заработать за месяц и за год

Источник материала: Tut.by

За прошедшие четыре недели банки взяли новый курс ставок по депозитам в белорусских рублях сроком на месяц и на год. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие наиболее привлекательные короткие вклады в белорусских рублях предлагают банки сегодня.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вклады на срок до 35 дней

Проще сказать, кто сохранил ставки в сегменте белорусского рубля сроком на месяц, поскольку очень многие банки решили их поднять. Максимальный рост — 1,1% годовых. Исключение составили Альфа-Банк (-1,2% годовых), Идея Банк (-0,8% годовых) и Технобанк (на пять сотых процента ниже).

Банк Вклад Ставка Отзывный/

безотзывный Онлайн-вклад в BYN

6% отзывный Универсальный

10,05% безотызвный Окно возможностей

9% безотзывный Фирменный 1 онлайн плюс 10,06% безотзывный е-Соло

7,7% отзывный Белагропромбанк @гро 9,3% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 9,3% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 9% безотзывный БТА Банк БТА Мини Online 10% безотзывный Банк Решение Online-решение 10,06% безотзывный Паритетбанк Практичный 9,5% безотзывный Приорбанк Выше.net 7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online 9,7% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд + 10% отзывный

Банк, вклад Ставка Онлайн-вклад в BYN

6% отзывный Универсальный

10,05% безотызвный Окно возможностей

9% безотзывный Фирменный 1 онлайн плюс 10,06% безотзывный е-Соло

7,7% отзывный Белагропромбанк @гро 9,3% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 9,3% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 9% безотзывный БТА Банк БТА Мини Online 10% безотзывный Банк Решение Online-решение 10,06% безотзывный Паритетбанк Практичный 9,5% безотзывный Приорбанк Выше.net 7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online 9,7% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд + 10% отзывный

Вклады на срок до 400 дней

Достаточно стабильная ситуация на рынке депозитов сроком на год. Практически все банки заняли позицию в 12,94% годовых. Некоторые установили ставки ниже. К примеру, Беларусбанк , Белинвестбанк и Белорусский народный банк — 12,7% годовых.

Банк Вклад Ставка Отзывный/

безотзывный Альфа-Вклад

12,74% безотзывный Персональный

12,94% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12,94% безотзывный Окно возможностей

13% безотзывный Фирменный онлайн 12

7,79% отзывный РРБ-Банк Безотзывный 395 дней

12,74% безотзывный Максимум

12,94% безотзывный Белагропромбанк @gro 12,5% безотзывный Беларусбанк Урожайный 12,7% безотзывный Белгазпромбанк МайХИТО 12,7% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 12,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 10,4% безотзывный БТА Банк БТА+ 12,94% безотзывный Банк Решение Online-решение 12,94% безотзывный Банк Дабрабыт Капитальный 12,94% безотзывный МТБанк МТБелки online 12,94% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 10,95% безотзывный Приорбанк Выше.net 12,94% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 12,94% безотзывный Франсабанк Верный расчет 12,94% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония 12,9% безотзывный

Банк, вклад Ставка Альфа-Вклад

12,74% безотзывный Персональный

12,94% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12,94% безотзывный Окно возможностей

13% безотзывный Фирменный онлайн 12

7,79% отзывный РРБ-Банк Безотзывный 395 дней

12,74% безотзывный Максимум

12,94% безотзывный Белагропромбанк @gro 12,5% безотзывный Беларусбанк Урожайный 12,7% безотзывный Белгазпромбанк МайХИТО 12,7% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 12,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 10,4% безотзывный БТА Банк БТА+ 12,94% безотзывный Банк Решение Online-решение 12,94% безотзывный Банк Дабрабыт Капитальный 12,94% безотзывный МТБанк МТБелки online 12,94% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 10,95% безотзывный Приорбанк Выше.net 12,94% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 12,94% безотзывный Франсабанк Верный расчет 12,94% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония 12,9% безотзывный

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