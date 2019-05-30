Банки повышают ставки по коротким вкладам в рублях: сколько можно заработать за месяц и за год
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Источник материала:
Tut.by
За прошедшие четыре недели банки взяли новый курс ставок по депозитам в белорусских рублях сроком на месяц и на год. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие наиболее привлекательные короткие вклады в белорусских рублях предлагают банки сегодня. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY Вклады на срок до 35 дней
Проще сказать, кто сохранил ставки в сегменте белорусского рубля сроком на месяц, поскольку очень многие банки решили их поднять. Максимальный рост — 1,1% годовых. Исключение составили
(-1,2% годовых), Альфа-Банк (-0,8% годовых) и Идея Банк (на пять сотых процента ниже). Технобанк
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Альфа-Банк
Онлайн-вклад в BYN
6%
отзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
10,05%
безотызвный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
9%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный 1 онлайн плюс
10,06%
безотзывный
Технобанк
е-Соло
7,7%
отзывный
Белагропромбанк
@гро
9,3%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
9,3%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
9%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини Online
10%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
10,06%
безотзывный
Паритетбанк
Практичный
9,5%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
7%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9,7%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
10%
отзывный
Банк, вклад
Ставка
Альфа-Банк
Онлайн-вклад в BYN
6%
отзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
10,05%
безотызвный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
9%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный 1 онлайн плюс
10,06%
безотзывный
Технобанк
е-Соло
7,7%
отзывный
Белагропромбанк
@гро
9,3%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
9,3%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
9%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини Online
10%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
10,06%
безотзывный
Паритетбанк
Практичный
9,5%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
7%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9,7%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
10%
отзывный
Вклады на срок до 400 дней
Достаточно стабильная ситуация на рынке депозитов сроком на год. Практически все банки заняли позицию в 12,94% годовых. Некоторые установили ставки ниже. К примеру,
, Беларусбанк и Белинвестбанк — 12,7% годовых. Белорусский народный банк
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
12,74%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
12,94%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12,94%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 12
7,79%
отзывный
РРБ-Банк
Безотзывный 395 дней
12,74%
безотзывный
Технобанк
Максимум
12,94%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
12,5%
безотзывный
Беларусбанк
Урожайный
12,7%
безотзывный
Белгазпромбанк
МайХИТО
12,7%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
12,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
10,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА+
12,94%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12,94%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Капитальный
12,94%
безотзывный
МТБанк
МТБелки online
12,94%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
10,95%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12,94%
безотзывный
Статусбанк
Бережливые бабки
12,94%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
12,94%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Симфония
12,9%
безотзывный
Банк, вклад
Ставка
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
12,74%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
12,94%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12,94%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 12
7,79%
отзывный
РРБ-Банк
Безотзывный 395 дней
12,74%
безотзывный
Технобанк
Максимум
12,94%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
12,5%
безотзывный
Беларусбанк
Урожайный
12,7%
безотзывный
Белгазпромбанк
МайХИТО
12,7%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
12,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
10,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА+
12,94%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12,94%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Капитальный
12,94%
безотзывный
МТБанк
МТБелки online
12,94%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
10,95%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12,94%
безотзывный
Статусбанк
Бережливые бабки
12,94%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
12,94%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Симфония
12,9%
безотзывный
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие наиболее привлекательные короткие вклады в белорусских рублях предлагают банки сегодня.
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