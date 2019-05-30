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Банки повышают ставки по коротким вкладам в рублях: сколько можно заработать за месяц и за год

31.05.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За прошедшие четыре недели банки взяли новый курс ставок по депозитам в белорусских рублях сроком на месяц и на год. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие наиболее привлекательные короткие вклады в белорусских рублях предлагают банки сегодня.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вклады на срок до 35 дней

Проще сказать, кто сохранил ставки в сегменте белорусского рубля сроком на месяц, поскольку очень многие банки решили их поднять. Максимальный рост — 1,1% годовых. Исключение составили Альфа-Банк (-1,2% годовых), Идея Банк (-0,8% годовых) и Технобанк (на пять сотых процента ниже).

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/
безотзывный
Альфа-Банк

Онлайн-вклад в BYN

6%

отзывный
Банк БелВЭБ

Универсальный

10,05%

безотызвный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

9%

безотзывный
Идея Банк

Фирменный 1 онлайн плюс

10,06%

безотзывный
Технобанк

е-Соло

7,7%

отзывный

Белагропромбанк

@гро

9,3%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

9,3%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

9%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини Online

10%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

10,06%

безотзывный

Паритетбанк

Практичный

9,5%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

7%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9,7%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

10%

отзывный

Банк, вклад

Ставка
Альфа-Банк

Онлайн-вклад в BYN

6%

отзывный
Банк БелВЭБ

Универсальный

10,05%

безотызвный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

9%

безотзывный
Идея Банк

Фирменный 1 онлайн плюс

10,06%

безотзывный
Технобанк

е-Соло

7,7%

отзывный

Белагропромбанк

@гро

9,3%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

9,3%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

9%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини Online

10%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

10,06%

безотзывный

Паритетбанк

Практичный

9,5%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

7%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9,7%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

10%

отзывный

Вклады на срок до 400 дней

Достаточно стабильная ситуация на рынке депозитов сроком на год. Практически все банки заняли позицию в 12,94% годовых. Некоторые установили ставки ниже. К примеру, Беларусбанк, Белинвестбанк и Белорусский народный банк — 12,7% годовых.

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/
безотзывный
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

12,74%

безотзывный
Банк БелВЭБ

Персональный

12,94%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12,94%

безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13%

безотзывный
Идея Банк

Фирменный онлайн 12

7,79%

отзывный

РРБ-Банк

Безотзывный 395 дней

12,74%

безотзывный
Технобанк

Максимум

12,94%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Урожайный

12,7%

безотзывный

Белгазпромбанк

МайХИТО

12,7%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

10,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА+

12,94%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12,94%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

12,94%

безотзывный

МТБанк

МТБелки online

12,94%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

10,95%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,94%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,94%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12,94%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,9%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

12,74%

безотзывный
Банк БелВЭБ

Персональный

12,94%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12,94%

безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13%

безотзывный
Идея Банк

Фирменный онлайн 12

7,79%

отзывный

РРБ-Банк

Безотзывный 395 дней

12,74%

безотзывный
Технобанк

Максимум

12,94%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Урожайный

12,7%

безотзывный

Белгазпромбанк

МайХИТО

12,7%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

10,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА+

12,94%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12,94%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

12,94%

безотзывный

МТБанк

МТБелки online

12,94%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

10,95%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,94%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,94%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12,94%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,9%

безотзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
 
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