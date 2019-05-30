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«Говорили, что у меня мужские икры и щеки, как у хомячка». Белоруски откровенно рассказали об отношении к своему телу

31.05.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый белорусский бренд Normal, который изготавливает одежду для девушек разных размеров, роста и комплекции, запустил бодипозитивную рекламную кампанию #normalforEveryBody. В коротких видео девушки рассказывают про то, как они принимали свою внешность и как выстроили отношения с собственным телом.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official) 17 Май 2019 в 5:06 PDT

Идея запуска бодипозитивного бренда принадлежит Екатерине Толкачевой и Дарье Соловьевой. Девушки cоздали белорусский бренд одежды MUA несколько лет назад. Продолжая следить за тенденциями рынка и запросами клиентов, Елена и Дарья поняли, что женщинам с нестандартной фигурой очень сложно подобрать что-то действительно стильное. Они решили изменить это.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official) 15 Май 2019 в 8:09 PDT

— Бренд назвали именно так, чтобы подчеркнуть, что девушка имеет право быть любой и это Normal-но, — рассказывает Ника Сардарян, project-менеджер бренда. — Также мы разработали логотип, который состоит из букв разной толщины и размера, чтобы подчеркнуть философию бренда. Наша команда создает стильные и элегантные вещи, которые показывают, что девушка размера плюс не должна ходить в бесформенных балахонах. Мы верим, что красота не имеет ограничений и что мода не заканчивается на 46-м размере, и хотим транслировать эту философию с помощью одежды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official) 15 Май 2019 в 10:49 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official) 16 Май 2019 в 7:18 PDT

В новую коллекцию вошли строгие костюмы для деловых встреч, воздушные платья для свиданий, яркие топы для вечеринок и удобные сарафаны для воскресных прогулок по парку с семьей. Создатели бренда отошли от цифр и используют линейку размеров с названиями: Lovely, XLovely и XXLovely, чтобы подчеркнуть, что нет большого размера, а есть «любимые размеры».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official) 16 Май 2019 в 10:37 PDT

Идея кампании пришла в голову project-менеджеру бренда. Над созданием серии видео работала команда из семи человек и пятнадцати героинь.

— Мы хотели показать «разную» красоту и пригласили для участия в ролике девушек с нестандартной для общества внешностью: девушки размера плюс, девушка с гетерохромией, очень высокая девушка и так далее. Наши героини делились своими историями и рассказывали о том, как к ним относилось общество и как они прошли через дискриминацию и шейминг (пристыжение. — Прим. ред.) из-за внешнего вида. Нашей целью было выразить естественную красоту героинь в видео и через призму их историй рассказать о пути, по которому они пришли к гармонии с собой и телом, вдохновить других любить себя настоящими.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official) 17 Май 2019 в 5:09 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official) 17 Май 2019 в 11:18 PDT

Музыку к видео написала известная белорусская певица Palina. Также девушка стала одной из героинь видео. Режиссером ролика выступила Ксения Чертович, белорусский режиссер, модель, участница ММКФ «Лiстапад».

 
 
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