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1 июня на Семигорье пройдёт День гражданской обороны-2019. Расписание автобуса

31.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

1 июня в 8.30 в рамках Дня гражданской обороны на базе отдыха «Семигорье» пройдут учения-соревнования среди санитарных дружин и добровольных пожарных дружин гражданской обороны организаций района.

1 июня на Семигорье пройдёт День гражданской обороны-2019. Расписание автобуса

Источник: На «Семигорье» прошли учения-соревнования, посвящённые Дню гражданской обороны. Фоторепортаж

На учения-соревнования привлекаются санитарные дружины и добровольные пожарные дружины сельскохозяйственных организаций района, а также организаций, предприятий и учреждений г. Мстиславля.

Будут работать торговые точки.

К месту проведения соревнований можно доехать автобусом по следующему графику:

  • автопарк: 7.50, 11.00;
  • п. Кирова: 8.13, 11.23;
  • микрорайон: 8.17, 11.27;
  • автостанция: 8.22, 11.33;
  • больница: 8.28, 11.38;
  • льнозавод: 8.34, 11.44;
  • Заречье: 8.42, 11.52;
  • автостанция: 8.55, 12.05;
  • автопарк: 9.00, 12.10.

Цена билета: 60 коп.

 
 
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1 июня в 8.30 в рамках Дня гражданской обороны на базе отдыха «Семигорье» пройдут учения-соревнования среди санитарных дружин и добровольных пожарных дружин...
 
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