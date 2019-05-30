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1 июня на Семигорье пройдёт День гражданской обороны-2019. Расписание автобуса
31.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
1 июня в 8.30 в рамках Дня гражданской обороны на базе отдыха «Семигорье» пройдут учения-соревнования среди санитарных дружин и добровольных пожарных дружин гражданской обороны организаций района.
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На учения-соревнования привлекаются санитарные дружины и добровольные пожарные дружины сельскохозяйственных организаций района, а также организаций, предприятий и учреждений г. Мстиславля.
Будут работать торговые точки.
К месту проведения соревнований можно доехать автобусом по следующему графику:
Цена билета: 60 коп.
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1 июня в 8.30 в рамках Дня гражданской обороны на базе отдыха «Семигорье» пройдут учения-соревнования среди санитарных дружин и добровольных пожарных дружин...
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