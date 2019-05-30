1 июня на Семигорье пройдёт День гражданской обороны-2019. Расписание автобуса

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

1 июня в 8.30 в рамках Дня гражданской обороны на базе отдыха «Семигорье» пройдут учения-соревнования среди санитарных дружин и добровольных пожарных дружин гражданской обороны организаций района.





Источник: На «Семигорье» прошли учения-соревнования, посвящённые Дню гражданской обороны. Фоторепортаж

На учения-соревнования привлекаются санитарные дружины и добровольные пожарные дружины сельскохозяйственных организаций района, а также организаций, предприятий и учреждений г. Мстиславля.

Будут работать торговые точки.

К месту проведения соревнований можно доехать автобусом по следующему графику:

автопарк: 7.50, 11.00;

п. Кирова: 8.13, 11.23;

микрорайон: 8.17, 11.27;

автостанция: 8.22, 11.33;

больница: 8.28, 11.38;

льнозавод: 8.34, 11.44;

Заречье: 8.42, 11.52;

автостанция: 8.55, 12.05;

автопарк: 9.00, 12.10.

Цена билета: 60 коп.