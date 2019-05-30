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В Бресте пенсионерка сбросила на припаркованный Lexus цветочный горшок. Хозяин пошел в милицию

31.05.2019 08:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 63-летней жительницы города, которая повредила Lexus.

Брестчанин оставил свой Lexus под забором одного из домов. Несмотря на то, что автомобиль был припаркован без нарушений ПДД, его расположение вызвало недовольство одной из жительниц. Пенсионерка открыла окно квартиры и сбросила на Lexus цветочный горшок, сообщает милиция.

Свидетелем произошедшего стал охранник магазина. Мужчина сделал женщине замечание. В ответ она вышла на улицу и стала бросать в автомобиль камни. Затем она вернулась домой.

Хозяин автомобиля обратился с заявлением в милицию. Возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

 
Теги: Брест
 
 
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