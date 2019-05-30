|
С 1 июня на дорогах Украины вводятся летние ограничения движения большегрузов
31.05.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщил корреспонденту pinsknews.by начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк, с целью уменьшения разрушения асфальтобетонного покрытия дорог при температурных показателях воздуха выше +28°С Государственным агентством автомобильных дорог Украины с 1 июня 2019 года в дневное время суток вводится ограничение и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Украины установлены соответствующие запрещающие знаки и информационные щиты.
Для временной стоянки транспортных средств используются 800 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Соблюдение водителями грузовых транспортных средств весовых параметров и требований дорожных знаков будет осуществляться территориальными подразделениями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и областными подразделениями Национальной полиции Украины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)