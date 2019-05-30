В Бресте пенсионерка сбросила на припаркованный Lexus вазон с цветами

Источник материала: Аргументы и факты

В милицию с заявлением обратился брестчанин, которрый сообщил, что неизвестный повредил в четырех местах его автомобиль «Лексус-LX570».

По словам мужчины, он припарковал машину за забором одного из домов, после чего ушел по делам. Вернувшись, обнаружил повреждения.

Правоохранители выяснили, что хулиганство совершила местная жительница 1956 г.р. Пенсионерке не понравилось месторасположение транспортного средства, и она решила устранить проблему своими методами, сообщили в УВД Брестского облисполкома.