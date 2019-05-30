ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте пенсионерка сбросила на припаркованный Lexus вазон с цветами

31.05.2019 08:35 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте пенсионерка сбросила на припаркованный Lexus вазон с цветами
Фото из открытых источников

В милицию с заявлением обратился брестчанин, которрый сообщил, что неизвестный повредил в четырех местах его автомобиль «Лексус-LX570».

По словам мужчины, он припарковал машину за забором одного из домов, после чего ушел по делам. Вернувшись, обнаружил повреждения.

Правоохранители выяснили, что хулиганство совершила местная жительница 1956 г.р. Пенсионерке не понравилось месторасположение транспортного средства, и она решила устранить проблему своими методами, сообщили в УВД Брестского облисполкома.  

Женщина взяла цветочный горшок и сбросила его из окна своей квартиры прямо на припаркованный «Лексус». Правонарушение видел охранник соседнего магазина. Он сделал замечание. В ответ злоумышленница вышла на улицу, насобирала камней и начала бросать их в авто. 

В Бресте пенсионерка сбросила на припаркованный Lexus вазон с цветами
В Осиповичах футбольный хулиган порезал шины 14 автомобилей
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте пенсионерка сбросила на припаркованный Lexus цветочный горшок. Хозяин пошел в милицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика