Деньги из мусора: сколько можно заработать на сдаче стекла и пластика

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В заключительном материале серии « Деньги из мусора » попробуем разобраться с самой последней категорией ненужных предметов, которая остается, когда все б/у вещи уже проданы, а старая техника, металлолом и макулатура сданы на вторсырье. Речь идет об отходах стекла и пластика.

Откуда берется пластик и стекло?

Современного человека окружает огромное количество пластика, целлофана и прочих полимеров.