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Деньги из мусора: сколько можно заработать на сдаче стекла и пластика
Источник материала: Myfin
В заключительном материале серии «
Откуда берется пластик и стекло?
Современного человека окружает огромное количество пластика, целлофана и прочих полимеров.
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В заключительном материале серии Деньги из мусора попробуем разобраться с самой последней категорией ненужных предметов, которая остается, когда все б у вещи уже...
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