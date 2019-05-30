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Деньги из мусора: сколько можно заработать на сдаче стекла и пластика

31.05.2019 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Деньги из мусора: сколько можно заработать на сдаче стекла и пластика
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

В заключительном материале серии «Деньги из мусора» попробуем разобраться с самой последней категорией ненужных предметов, которая остается, когда все б/у вещи уже проданы, а старая техника, металлолом и макулатура сданы на вторсырье. Речь идет об отходах стекла и пластика.

Откуда берется пластик и стекло?

Современного человека окружает огромное количество пластика, целлофана и прочих полимеров.

 
 
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В заключительном материале серии Деньги из мусора попробуем разобраться с самой последней категорией ненужных предметов, которая остается, когда все б у вещи уже...
 
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