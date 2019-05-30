Алена Дубицкая стала первой в толкании ядра в Стокгольме

Белорусская спортсменка Алена Дубицкая на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме заняла первое место, толкнув ядро на 18 м 49 см.

На втором месте оказалась шведская легкоатлетка Фанни Роос (18 м и 36 см), на третьем – канадка Британи Крю (18 м 28 см).

Состязания в толкании ядра среди женщин проходили 30 мая в Швеции, следующий этап престижных коммерческих стартов состоится в Риме 6 июня.