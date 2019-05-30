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Алена Дубицкая стала первой в толкании ядра в Стокгольме

31.05.2019 08:52 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусская спортсменка Алена Дубицкая на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме заняла первое место, толкнув ядро на 18 м 49 см.

На втором месте оказалась шведская легкоатлетка Фанни Роос (18 м и 36 см), на третьем – канадка Британи Крю (18 м 28 см).

Состязания в толкании ядра среди женщин проходили 30 мая в Швеции, следующий этап престижных коммерческих стартов состоится в Риме 6 июня.

Фото из архива БЕЛТА

 
 
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Белорусская спортсменка Алена Дубицкая на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме заняла первое место, толкнув ядро на 18 м 49 см.
 
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