С кухней, душем и туалетом: россияне построили автодом на базе рестайлинговой Lada Granta

Источник материала: Tut.by

Компания Lux Form из Москвы обнародовала фотографии и характеристики «дома на колесах», созданного на основе грузовичка ВИС-2349.



Фото: Lux Form

Эта машина в свою очередь построена на базе Lada Granta и имеет полурамную конструкцию — выпуском коммерческого грузовичка занимается компания «ВИС-Авто», дочернее предприятие АвтоВАЗа. В конце прошлого года грузовая Granta также примерила оформление передка обновленного легкового семейства — рестайлинговый вариант и был взят за основу кемпера, который готовит Lux Form.



Фото: Lux Form



Фото: Lux Form

По словам разработчиков, предназначен он «для длительных и краткосрочных путешествий». Жилой модуль отличается компактностью: общая длина автодома на основе Granta не превысит 5 м (колесная база 2,85 м), ширина составит 1,74 м, а высота — 2,39 м. Внутри предусмотрено два спальных места, кухня с раковиной и одноконфорочной плитой, душевая, туалет и баки для сточной (45 л) и чистой (70 л) воды.



Фото: Лада. Онлайн

Как сообщает портал Лада.Онлайн , пока готов единичный выставочный экземпляр автодома, серийное производство и продажи которого начнутся в ближайшее время. Известно, что автодом будет представлен в нескольких комплектациях с возможностью выбора опций. Цены пока ориентировочные — около 1 150 000 рублей (17 670 долларов в пересчете) за базовую версию и примерно 1 800 000 рублей за исполнение Luxe (27 670 долларов).