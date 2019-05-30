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С кухней, душем и туалетом: россияне построили автодом на базе рестайлинговой Lada Granta
Источник материала: Tut.by
Компания Lux Form из Москвы обнародовала
Эта машина в свою очередь построена на базе Lada Granta и имеет полурамную конструкцию — выпуском коммерческого грузовичка занимается компания «ВИС-Авто», дочернее предприятие АвтоВАЗа. В конце прошлого года
По словам разработчиков, предназначен он «для длительных и краткосрочных путешествий». Жилой модуль отличается компактностью: общая длина автодома на основе Granta не превысит 5 м (колесная база 2,85 м), ширина составит 1,74 м, а высота — 2,39 м. Внутри предусмотрено два спальных места, кухня с раковиной и одноконфорочной плитой, душевая, туалет и баки для сточной (45 л) и чистой (70 л) воды.
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Компания Lux Form из Москвы обнародовала фотографии и характеристики «дома на колесах», созданного на основе пикапа ВИС-2349.
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