Минчанин поругался с сожительницей и поджег магазин

Источник материала: Аргументы и факты

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. Их изучение позволило обнаружить предполагаемого злоумышленника. Его задержали по месту жительства, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Поджигателем оказался 65-летний минчанин, злоупотребляющий спиртными напитками. В ночь совершения преступления он поругался со своей сожительницей, которая подрабатывала сбором макулатуры. Мужчина решил лишить ее источника доходов. Он взял бутылку с растворителем и поджёг картон, который женщина складировала около магазина. Задержанный пояснил, что сжигать торговый объект он не планировал.