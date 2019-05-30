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Минчанин поругался с сожительницей и поджег магазин

31.05.2019 09:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин поругался с сожительницей и поджег магазин
Фото из открытых источников

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. Их изучение позволило обнаружить предполагаемого злоумышленника. Его задержали по месту жительства, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Поджигателем оказался 65-летний минчанин, злоупотребляющий спиртными напитками. В ночь совершения преступления он поругался со своей сожительницей, которая подрабатывала сбором макулатуры. Мужчина решил лишить ее источника доходов. Он взял бутылку с растворителем и поджёг картон, который женщина складировала около магазина. Задержанный пояснил, что сжигать торговый объект он не планировал.

Установлено, что в 2001 году мужчина был судим за уклонение от содержания детей. В настоящий момент судимость снята и погашена. 

Минчанин поругался с сожительницей и поджег магазин
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