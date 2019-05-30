Стена лжи. Сериал «Чернобыль» — отличное оружие пропаганды

Мини-сериал «Чернобыль» канала HBO бьет все рекорды популярности. В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте MDb, сериал занял 1-е место, опередив даже «Игру престолов» . Картина об аварии на Чернобыльской АЭС имеет оценку 9,6 балла из 10 возможных.

Неправда в достоверном антураже

АиФ уже писал об этом сериале , разбирая наиболее яркие моменты первых серий.

Завершался материал так: «Нет, “Чернобыль” не задуман как лживая картина, авторы и актеры действительно стараются. Вот только преодолеть привычные рамки “клюквы” о России и СССР создатели “Чернобыля” не смогли. А жаль».

После того, как состоялся премьерный показ еще двух серий «Чернобыля», надо признать, что с выводами мы поспешили. У авторов мини-сериала не было задачи уйти от «клюквы», они создавали ее сознательно для выполнения своего главного замысла. Создатели «Чернобыля» действительно знакомились с большими объемами информации, вникали в детали. Ликвидаторы аварии, видевшие фильм, признают – антураж порой выглядит весьма достоверно. Но когда дело доходит до образов реальных людей, их действий, то все переворачивается с ног на голову.

Оставим в стороне совсем уже бредовые истории с агентами КГБ, солдатами и т.п. Возьмем хотя бы историю с катастрофой вертолета. Она действительно имела место, но совершенно при других обстоятельствах – вертолет разбился не в первые дни после аварии, а 2 октября 1986 года при выполнении строительных работ, зацепившись за трос подъёмного крана.

Разница принципиальная. В реальности речь идет о несчастном случае, который мог произойти не только в Чернобыле, но и на любом другом объекте. В сериале авторы показывают, как вертолетчиков бросают в радиационное пекло, на верную смерть, и экипаж моментально гибнет от облучения.

И так минута за минутой, сцена за сценой, в историю Чернобыльской катастрофы вплетается паутина хорошо продуманной и отличной снятой лжи.



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Эффект стены

Чтобы понять, как это работает, приведем еще один яркий эпизод. Пожарный Василий Игнатенко, один из тех, кто в ночь катастрофы боролся с огнем на 4-м энергоблоке, умирает в московской больнице. Его жена Людмила, пробившаяся к мужу, стоит у окна палаты. Василий просит описать вид за окном. Девушка описывает Кремль, другие достопримечательности.

«Я обещал, что покажу тебе Москву», — говорит пожарный. А Людмила плачет, потому что на самом деле перед ее глазами бетонная стена. Якобы героев-пожарных спрятали где-то на окраине столицы, подальше от любопытных. Словом, с глаз долой, из сердца вон.

Авторы совершенно точно читали воспоминания Людмилы Игнатенко. Их легко обнаружить в интернете. Вот как эта сцена выглядела в действительности:

«Девятого мая… Он всегда мне говорил: “Ты не представляешь, какая красивая Москва! Особенно на День Победы, когда салют. Я хочу, чтобы ты увидела”. Сижу возле него в палате, открыл глаза:

- Сейчас день или вечер?

- Девять вечера.

- Открывай окно! Начинается салют!

Я открыла окно. Восьмой этаж, весь город перед нами! Букет огня взметнулся в небо.

- Вот это да!

- Я обещал тебе, что покажу Москву. Я обещал, что по праздникам буду всю жизнь дарить цветы…

Оглянулась – достает из-под подушки три гвоздики. Дал медсестре деньги – и она купила».

Через несколько дней Василия Игнатенко не стало. Его жена была беременна. Родившийся ребенок, девочка, проживет всего четыре часа – из-за большой дозы радиации, которую Людмила получила у постели умирающего мужа. Она скрыла свою беременность от врачей, иначе ее не пустили бы в палату к нему. Трагическая история о любви и подвиге. Но в эту историю заботливой рукой сценаристов добавлена серая стена. Для чего? Для того, чтобы показать, что советские люди – это не совсем люди. Это либо кровавые палачи, либо беспомощные жертвы.

Подвиги «у советских» совершались под дулами автоматов, а героев, сделавших свое дела, прятали куда подальше, за серые стены.

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Агитпроп высшего качества

Вот так героев убивают второй раз. Сознательно и качественно. И этот яд, эта идеологическая «радиация» пропитывает каждую минуту, каждую секунду «Чернобыля».

Посмотрите на рейтинги – публика в восторге. А между делом, по ходу сюжета, ей скармливают и Голодомор, и сталинские репрессии, и советских солдат приравнивают к гитлеровским.

Остается только снять шляпу – это вам не дешевая поделка, а качественный пропагандистский продукт, который работает не только на западную аудиторию. Российская молодежь, судя по отзывам в соцсетях, тоже готова принять «Чернобыль» за чистую монету. Впрочем, и те, кто постарше, и сам жил в СССР, доказывают, что именно так все и было.

Сравнить реальные документы и воспоминания с тем, что показывают на экране, многие просто не пытаются. Зачем? Сел к экрану, провел час, и увидел «правду».

Плохо то, что ответить «Чернобылю» нам нечем. У нас об этой катастрофе не было снято ни одной серьезной, качественной картины.



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Знакомый почерк

Хуже того – подленькие приемчики, использованные в «Чернобыле», мы легко найдем и в кассовых отечественных картинах. В «Движении вверх», рассказывающем о победе советских баскетболистов на Олимпиаде-1972, авторы превратили литовца Модестаса Паулаускаса в махрового антисоветчика, ненавидящего страну.

Реальный Паулаускас никогда не был антисоветчиком, никуда убегать не собирался. Больше того, уже в годы независимой Литвы, когда негативное отношение к России и русским стало модным среди литовцев, баскетболист приезжал в Калининградскую область тренировать российских детей. «Сюда, в Краснознаменск, меня гонит ностальгия по моей советской юности. Я хочу слышать русскую речь и помогать ребятам», – говорил реальный Паулаускас.

Вот благодаря таким штрихам большая победа советских спортсменов была в фильме превращена в победу назло тоталитарной системе. Случайно? Ни в коем случае. Авторы «Движения вверх» исповедуют ту же идеологию, что и создатели «Чернобыля».

У нашей страны были большие победы и большие трагедии. Но никогда наш народ не был стадом безмолвных скотов, которых гонят на убой. И если эту мысль вам подают в красивой обертке, и менее мерзкой она от этого не становится.