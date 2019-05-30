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Стена лжи. Сериал «Чернобыль» — отличное оружие пропаганды

31.05.2019 09:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стена лжи. Сериал «Чернобыль» — отличное оружие пропаганды
Сериал «Чернобыль». © / Кадр из фильма

Мини-сериал «Чернобыль» канала HBO бьет все рекорды популярности. В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте MDb, сериал занял 1-е место, опередив даже «Игру престолов». Картина об аварии на Чернобыльской АЭС имеет оценку 9,6 балла из 10 возможных.

Неправда в достоверном антураже

АиФ уже писал об этом сериале, разбирая наиболее яркие моменты первых серий.

Завершался материал так: «Нет, “Чернобыль” не задуман как лживая картина, авторы и актеры действительно стараются. Вот только преодолеть привычные рамки “клюквы” о России и СССР создатели Чернобыля” не смогли. А жаль».

После того, как состоялся премьерный показ еще двух серий «Чернобыля», надо признать, что с выводами мы поспешили. У авторов мини-сериала не было задачи уйти от «клюквы», они создавали ее сознательно для выполнения своего главного замысла. Создатели «Чернобыля» действительно знакомились с большими объемами информации, вникали в детали. Ликвидаторы аварии, видевшие фильм, признают – антураж порой выглядит весьма достоверно. Но когда дело доходит до образов реальных людей, их действий, то все переворачивается с ног на голову.

Оставим в стороне совсем уже бредовые истории с агентами КГБ, солдатами и т.п. Возьмем хотя бы историю с катастрофой вертолета. Она действительно имела место, но совершенно при других обстоятельствах – вертолет разбился не в первые дни после аварии, а 2 октября 1986 года при выполнении строительных работ, зацепившись за трос подъёмного крана.

Разница принципиальная. В реальности речь идет о несчастном случае, который мог произойти не только в Чернобыле, но и на любом другом объекте. В сериале авторы показывают, как вертолетчиков бросают в радиационное пекло, на верную смерть, и экипаж моментально гибнет от облучения.

И так минута за минутой, сцена за сценой, в историю Чернобыльской катастрофы вплетается паутина хорошо продуманной и отличной снятой лжи.

Стена лжи. Сериал «Чернобыль» — отличное оружие пропаганды
Что за сериал «Чернобыль» от канала HBO?
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Эффект стены

Чтобы понять, как это работает, приведем еще один яркий эпизод. Пожарный Василий Игнатенко, один из тех, кто в ночь катастрофы боролся с огнем на 4-м энергоблоке, умирает в московской больнице. Его жена Людмила, пробившаяся к мужу, стоит у окна палаты. Василий просит описать вид за окном. Девушка описывает Кремль, другие достопримечательности.

«Я обещал, что покажу тебе Москву», — говорит пожарный. А Людмила плачет, потому что на самом деле перед ее глазами бетонная стена. Якобы героев-пожарных спрятали где-то на окраине столицы, подальше от любопытных. Словом, с глаз долой, из сердца вон.

Авторы совершенно точно читали воспоминания Людмилы Игнатенко. Их легко обнаружить в интернете. Вот как эта сцена выглядела в действительности:

«Девятого мая… Он всегда мне говорил: “Ты не представляешь, какая красивая Москва! Особенно на День Победы, когда салют. Я хочу, чтобы ты увидела”. Сижу возле него в палате, открыл глаза:

- Сейчас день или вечер?

- Девять вечера.

- Открывай окно! Начинается салют!

Я открыла окно. Восьмой этаж, весь город перед нами! Букет огня взметнулся в небо.

- Вот это да!

- Я обещал тебе, что покажу Москву. Я обещал, что по праздникам буду всю жизнь дарить цветы…

Оглянулась достает из-под подушки три гвоздики. Дал медсестре деньги и она купила».

Через несколько дней Василия Игнатенко не стало. Его жена была беременна. Родившийся ребенок, девочка, проживет всего четыре часа из-за большой дозы радиации, которую Людмила получила у постели умирающего мужа. Она скрыла свою беременность от врачей, иначе ее не пустили бы в палату к нему. Трагическая история о любви и подвиге. Но в эту историю заботливой рукой сценаристов добавлена серая стена. Для чего? Для того, чтобы показать, что советские люди это не совсем люди. Это либо кровавые палачи, либо беспомощные жертвы.

Подвиги «у советских» совершались под дулами автоматов, а героев, сделавших свое дела, прятали куда подальше, за серые стены.

Стена лжи. Сериал «Чернобыль» — отличное оружие пропаганды
Ядерная «клюква». Что не так с сериалом «Чернобыль»?
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Агитпроп высшего качества

Вот так героев убивают второй раз. Сознательно и качественно. И этот яд, эта идеологическая «радиация» пропитывает каждую минуту, каждую секунду «Чернобыля».

Посмотрите на рейтинги – публика в восторге. А между делом, по ходу сюжета, ей скармливают и Голодомор, и сталинские репрессии, и советских солдат приравнивают к гитлеровским.

Остается только снять шляпу – это вам не дешевая поделка, а качественный пропагандистский продукт, который работает не только на западную аудиторию. Российская молодежь, судя по отзывам в соцсетях, тоже готова принять «Чернобыль» за чистую монету. Впрочем, и те, кто постарше, и сам жил в СССР, доказывают, что именно так все и было.

Сравнить реальные документы и воспоминания с тем, что показывают на экране, многие просто не пытаются. Зачем? Сел к экрану, провел час, и увидел «правду».

Плохо то, что ответить «Чернобылю» нам нечем. У нас об этой катастрофе не было снято ни одной серьезной, качественной картины.

Стена лжи. Сериал «Чернобыль» — отличное оружие пропаганды
Зона отчуждения. Трагедия в Чернобыле изменила судьбу всего человечества
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Знакомый почерк

Хуже того – подленькие приемчики, использованные в «Чернобыле», мы легко найдем и в кассовых отечественных картинах. В «Движении вверх», рассказывающем о победе советских баскетболистов на Олимпиаде-1972, авторы превратили литовца Модестаса Паулаускаса в махрового антисоветчика, ненавидящего страну.

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Реальный Паулаускас никогда не был антисоветчиком, никуда убегать не собирался. Больше того, уже в годы независимой Литвы, когда негативное отношение к России и русским стало модным среди литовцев, баскетболист приезжал в Калининградскую область тренировать российских детей. «Сюда, в Краснознаменск, меня гонит ностальгия по моей советской юности. Я хочу слышать русскую речь и помогать ребятам», говорил реальный Паулаускас.

Вот благодаря таким штрихам большая победа советских спортсменов была в фильме превращена в победу назло тоталитарной системе. Случайно? Ни в коем случае. Авторы «Движения вверх» исповедуют ту же идеологию, что и создатели «Чернобыля».

У нашей страны были большие победы и большие трагедии. Но никогда наш народ не был стадом безмолвных скотов, которых гонят на убой. И если эту мысль вам подают в красивой обертке, и менее мерзкой она от этого не становится.

 
 
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