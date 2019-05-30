Беларусь вошла в четверку мировых экспортеров сыра и творога

Источник материала: Ежедневник





Беларусь расширила свое присутствие на зарубежных рынках, показав в первом квартале прирост экспорта в 23,9%. Беларусь оказалась на 4-м месте среди сырных экспортеров мира, обогнав Австралию и Швейцарию.

Белорусские производители, по данным Белстата, за январь-март текущего года продали за рубеж почти 57,8 тысячи тонн сыров и творога. К слову, за аналогичный период прошлого года страна экспортировала 46,6 тысячи тонн. В первом квартале совокупный экспорт сыров и творога составил 225,7 млн долларов.

Основным рынком белорусских сыров и творога по-прежнему остается Россия. На нее приходится 94,2% экспорта, что приносит почти 212 миллионов долларов. Поставки подросли в натуральном выражении на 22,2%, а в стоимостном — на 16,6%.

Беларусь также осуществляет поставки молочной продукции в Болгарию, Грузию, Иорданию, Китай, Латвию, ОАЭ, США и Японию. Рынок экспортных поставок творога и сыров только «Савушкина продукта» составляет более чем 15 стран мира.