Назад в девяностые. Западные сериалы этого лета

Источник материала: Аргументы и факты

«Благие знамения»

Где: Amazon Prime

Когда: 31 мая

Шестисерийная экранизация одноименного романа (в оригинале — «Good Omens») Нила Геймана и Терри Пратчетта. Разработка этого проекта началась в 2016 году, после смерти Пратчетта, который очень хотел, чтобы книгу перенесли на экран. В романе (и сериале) рассказывается о двух недругах-приятелях, ангеле Азирафеле (британский актер Майкл Шин) и демоне Кроули (Дэвид Теннант, Десятый Доктор). Они слишком привыкли к спокойной жизни на Земле, а потому всеми силами сопротивляются и приходу антихриста, и грядущему Армагеддону.

«Черное зеркало» (5 сезон)

Где: Netflix

Когда: с 5 июня

Британская антология, которая подкупает ситуациями, в которых оказываются герои. Эпизоды «Черного зеркала» — а их за 4 сезона набралось 19 — по сути, не связанные с другими сериями истории, в которых возможно практически всё. В пятом сезоне обещаны три эпизода, в одном из которых Майли Сайрус сыграет футуристичную поп-звезду.

«Рассказ служанки» (3 сезон)

Где: Hulu

Когда: с 5 июня

Несколько лет назад экранизация романа-антиутопии канадской писательницы Маргарет Этвуд произвела настоящий фурор: речь в ней шла об обществе, которое эксплуатирует женщин, и этот посыл появился очень вовремя, став одним из символов движения MeToo. Правда, второй сезон сериала раскритиковали, но, возможно, в третьем авторы справятся со своей историей и зрителям понравится продолжение злоключений Фредовой (Элизабет Мосс).

«Большая маленькая ложь» (2 сезон)

Где: HBO

Когда: с 9 июня

Первый сезон этого шоу вышел в 2016 году и собрал сразу нескольких известных актеров: роли в сериале исполнили Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Александр Скарсгорд. Второго сезона истории обитателей небольшого городка, которые только на вид тихие и миролюбивые, пришлось ждать почти три года. Зато обещано, что к этому сериалу присоединится и Мерил Стрип.

«Самый громкий голос»

Где: Showtime

Когда: С 30 июня

Телеверсия биографии американского медиамагната и главы телеканала Fox News Роджера Айлза, который был одним из влиятельнейших деятелей телевидения США за всю историю. В 2010-е годы его обвинили в многочисленных случаях сексуальных домогательств. Он вышел в отставку и скончался в 2017 году в возрасте 77 лет. Сериал по большей части рассказывает о последних годах жизни Айлза, когда он был фактическим главой Республиканской партии. О Трампе, разумеется, не забудут. Главного героя играет загримированный до неузнаваемости Рассел Кроу, а в других ролях заняты Наоми Уоттс и Сиенна Миллер.

«Очень странные дела» (3 сезон)

Где: Netflix

Когда: с 4 июля

В первых двух сезонах подростки из городка Хокинс в штате Индиана сражались с чудовищем из параллельного измерения и пытались разобраться с другими загадками, которые подбрасывает им окружающая реальность. Поскольку дело происходит в восьмидесятые, в третьем сезоне герои сериала переживают пик популярности фильма Роберта Земекиса «Назад в будущее». Ну и просто пожинают плоды своего взросления.

«Вероника Марс»

Где: Hulu

Когда: с 26 июля

Детективный сериал середины нулевых, героиня которого, старшеклассница Вероника Марс (Кристен Белл), помогает отцу в расследованиях. Сериал выдержал три сезона, был закрыт из-за падения рейтингов, но у него оказалось очень много преданных фанатов, благодаря которым в 2014 году вышел полнометражный фильм (для него собрали с помощью краудфандинга $2 млн всего за 10 часов), а потом было принято решение о съемках четвертого сезона. Кристен Белл вернется к своей звездной роли, правда, теперь её героиня будет уже не школьницей.

«Беверли Хиллз, 90210»

Где: Fox

Когда: с 7 августа

Перерыв в трансляции у подростковой драмы, одного из главных хитов девяностых, «Беверли Хиллз, 90210», оказался больше, чем у «Вероники Марс». Этот сериал закончился в 2000 году после десятого сезона, и объявление о его продолжении было, мягко говоря, неожиданным и приятным для поклонников. Конечно, Люк Перри (он сыграл Дилана) скончался в этом году. Авторы сериала пообещали также почтить его память. А все остальные исполнители главных ролей — Габриель Картерис, Тори Спеллинг, Брайан Остин Грин, Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт и Иан Зиринг — появятся в новой версии шоу. Их герои уже взрослые, но живут они все там же, в престижном районе, и у них, судя по трейлеру, дела идут неплохо. Впрочем, сезон состоит всего лишь из шести эпизодов, а его продолжение зависит от реакции зрителей.