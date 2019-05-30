Подведены итоги конкурса рисунков «Красный Крест. Я вижу добро», который посвящен 70-й годовщине принятия Женевских Конвенций 1949 года. Победители, среди которых есть и смолевичские юные художники, представят свои работы в Национальном историческом музее Республики Беларусь.

Организаторами данного конкурса выступили Белорусское Общество Красного Креста при поддержке Миссии Международного Комитета Красного Креста в Республике Беларусь, Национальный исторический музей и Министерство образования Республики Беларусь. Участие в конкурсе принимали учащиеся 1-11 классов учреждений общего среднего образования из Беларуси, Болгарии, Дании, Швейцарии, Польши и Украины, которые представляли свои работы в следующих номинациях: «Красный Крест в Республике Беларусь и мире»; «Принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца»; «Гуманность в современном мире».

На республиканском этапе конкурса от Смолевичской районной организации БОКК будет представлена работа Аглаи Лойко (номинация «Принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца», возраст 6-12 лет).

Работы Дарьи Кудин, Марии Радюк, Ульяны Кулинкович приняты для участия в конкурсе «Красный Крест глазами детей».

Всего же участие в конкурсе от Смолевичского района принимали десять ребят, среди них – Дарья Бондарчук, Мария Октябрьская, Иван Мартинович, Владислав Мазилин, Екатерина Корнилович и Светлана Шимко.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.