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1 и 2 июня в Бресте будут насыщены культурными событиями на любой вкус

31.05.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 и 2 июня 2019 года в Бресте будут насыщены культурными событиями на любой вкус. Специально для вас - краткий обзор мероприятий со ссылками на соответствующую более подробную информацию (в конце материала в разделе дополнительные ссылки).

1 и 2 июня в Бресте будут насыщены культурными событиями на любой вкус

фото - TUT.BY

1 июня

1 июня, площадь Ленина в 11 часов:

Торжественное открытие Международного форума «Танцевальная радуга» на площади Ленина — 11.00-12.00. В этот же день вечером — праздничный концерт коллективов «С танцем в сердце» в Брестском академическим театре драмы: 18.00.-20.00.

1 июня ТРК «Брест» проводит на Советской на музыкальной площадке телемарафон.

1 июня на Советской, напротив выставочного зала – будет два культурных события:

Сначала в 13 часов начнется флэш-моб откоманды от БМК, с песнями, призами и дегустацией. Ведущий – Евгений Булка.

А в 14 часов, в рамках фестиваля «Пестрый тюльпан» состоится Арт-Перфоманс Марины Камински в формате Open-air (на открытом воздухе)в сопровождении «Richsound Band» (Брест,Беларусь) и «Greyhound Band»(Равенсбург, Германия) по адресу: ул.Советская,54

1 июня – «Читающий бульвар» на бульваре Шевченко,3, с 13 до 18 часов.

1 июня на площади Ленина в 20 часов в рамках телепроекта «Площадь победы-2019» состоится праздничный концерт «Беларусь помнит».

Песни военных лет исполнят солисты Большого театра Республики Беларусь, артисты, лауреаты национальных конкурсов и Заслуженные коллективы Республики Беларусь.

В концерте принимают участие: народная артистка Беларуси Татьяна Мархель, заслуженный артист Республики Беларусь Игорь Денисов, атеры НАТ им. Я. Купалы, НАТ им. М. Горького, Драматического театра белорусской армии и Белорусского государственного молодёжного театра.

Главный дирижер – заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабарикин

Ведущие концерта – заслуженная артистка Республики Беларусь Елена Спиридович и актер театра и кино Евгений Никитин.

2 июня

2 июня – городской День инвалидов.

Место проведения – Брестское КУП «Парк культуры и отдыха» (ул.,Ленина,3), Театр эстрады.

Начнется в 10 часов с выставки художественных работ городских общественных объединений инвалидов, территориальных центров. там же состоится выставка литературы специального формата специальной библиотеки-филиала №12 ГУК «Брестская центральная городская библиотека им. Пушкина».

В 11 часов в театре эстрады начнется концертная программа с участием выступлений городских общественных объединений инвалидов. Завершится мероприятие в театре эстрады в 13 часов торжественным награждением участников.

В этот же день в шахматно-шашечном клубе с 13 часов начнутся соревнования по шашкам, дартсу, кегельбану.

2 июня - состоится концерт «Танцевальной радуги» на площади Ленина с 12.00 до 14.00

А вот программа для Кобрина:

1 и 2 июня в Бресте будут насыщены культурными событиями на любой вкус
 1 и 2 июня в Бресте будут насыщены культурными событиями на любой вкус

 
Теги: Брест
 
 
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