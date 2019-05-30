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Автобусы и маршрутные такси жесточайше не могут поделить дорогу в Бресте
31.05.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уже второй случай, и это за одну неделю! Сегодня ДТП произошло на перекрёстке ул. Ленинградской и Партизанского проспекта.
А вот случай несколькими днями ранее:
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Уже второй случай, и это за одну неделю! Сегодня ДТП произошло на перекрёстке ул. Ленинградской и Партизанского проспекта. А вот случай несколькими днями...
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