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В Березовском районе при пожаре погиб пенсионер

31.05.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

При пожаре квартире двухэтажного жилого дома в агрогородке Пески Березовского района, погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66678.php

В Березовском районе при пожаре погиб пенсионер

Пожар произошел 30 мая в 15.08 в трехкомнатной квартире, расположенной в двухэтажном четырехквартирном кирпичном жилом доме. Огнем повреждено имущество и деревянный пол жилья на площади 3 кв.м. Погиб хозяин - мужчина 1955 года рождения, пенсионер, инвалид II группы (опорно-двигательный аппарат).

Еще один пожар на территории области произошел 30 мая в 21.12 в городском поселке Городище Барановичского района. В нежилом деревянном доме огнем уничтожена мебель, закопчены стены и потолок.

Причины пожаров устанавливаются.

 
 
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  При пожаре квартире двухэтажного жилого дома в агрогородке Пески Березовского района, погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении...
 
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