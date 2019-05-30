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В Березовском районе при пожаре погиб пенсионер
31.05.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
При пожаре квартире двухэтажного жилого дома в агрогородке Пески Березовского района, погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении
Пожар произошел 30 мая в 15.08 в трехкомнатной квартире, расположенной в двухэтажном четырехквартирном кирпичном жилом доме. Огнем повреждено имущество и деревянный пол жилья на площади 3 кв.м. Погиб хозяин - мужчина 1955 года рождения, пенсионер, инвалид II группы (опорно-двигательный аппарат).
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Причины пожаров устанавливаются.
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При пожаре квартире двухэтажного жилого дома в агрогородке Пески Березовского района, погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении...
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